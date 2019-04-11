المصدر: الامارات اليوم

فاندرلي

نشر لاعب الشارقة والنصر السابق، البرازيلي فاندرلي، صورة له على حسابه في «إنستغرام»، وهو يحتفل بأول أهدافه مع فريقه قرطبة، ويشير بعلامة النصر التي اعتاد أن يقوم بها، عندما كان لاعباً في الإمارات، ليعلن عن عودته من جديد.

سكورزا

أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، عبدالله الجنيبي، أن مدرب المنتخب الأولمبي، البولندي ماسيج سكورزا، مستمر في مهامه بقيادة المنتخب للمرحلة المقبلة، بالتنسيق مع مدرب المنتخب الأول، الهولندي بيرت فان مارفيك.

النقبي

أظهر لاعب شباب الأهلي، عبدالله النقبي، دوره المجتمعي، وقدم نصيحة عبر حسابه في «إنستغرام» لمتابعيه، طالبهم فيها بضرورة استخدام حزام الأمان خلال قيادتهم سياراتهم، ونشر اللاعب صورة وهو يضع الحزام، وأرفقها بعبارة: «حزامك أمانك».