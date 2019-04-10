المصدر: الامارات اليوم

تقرير

طلب اتحاد الكرة من مدربي ومشرفي المنتخبات، تقديم تقارير فنية وإدارية عقب كل تجمع يتم لهذه المنتخبات، وذلك تماشياً مع المرحلة المقبلة التي يسعى خلالها الاتحاد لتطوير عمل المنتخبات بالشكل المطلوب.

كايو

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الإمارات، البرازيلي كايو، قد يلتحق بمباراة الفريق المقبلة أمام الظفرة في الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي، بعد فترة كبيرة من الغياب عن الفريق.

كالديرون

أكد المدرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون، أنه حضر مباراة الوصل وذوب آهن الإيراني، أول من أمس، في دوري أبطال آسيا، لمشاهدة المباراة فقط، لافتاً إلى عدم وجود أي مفاوضات مع أحد أندية دوري الخليج العربي.