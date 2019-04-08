لجنة قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج تجتمع في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعقد لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج، برئاسة الحكم الدولي الإماراتي، مهدي عبدالرحيم، اجتماعاً، اليوم، بفندق موفنبيك في دبي، وتستمر الاجتماعات على مدار يومين، ويحضرها خمسة أعضاء مسجلين باللجنة.

وأكد رئيس اللجنة المحاضر الدولي، مهدي عبدالرحيم، أن «الاتحاد الدولي للشطرنج بدأ الاجتماعات في جميع اللجان بعد تشكيلها أخيراً، واخترنا أن يكون اجتماع لجنة القوانين الدولية بدبي لمناقشة قوانين اللعبة والتعديلات التي طرأت عليها أخيراً، والحالات التحكيمية التي تظهر في البطولات على مستوى العالم، ومناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الوطنية ودراستها والبت فيها، والتعديلات المناسبة للعبة».

كان الاتحاد الدولي للشطرنج قد اختار الحكم والمحاضر الدولي الإماراتي، مهدي عبدالرحيم، رئيساً للجنة القوانين بالاتحاد الدولي، في التشكيل الجديد بعد الانتخابات للدورة الجديدة، التي جرت على هامش الأولمبياد العالمي بمدينة تومي في جورجيا.