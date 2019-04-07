خليفة الخيلي بطل كأس المدربين للقدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الفارس خليفة محمد الخيلي بلقب سباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في ختام موسم سباقات القدرة في الدولة، بمشاركة 163 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الخيلي اللقب على صهوة الجواد غوهروي، المملوك إلى إسطبلات الريف - العين، تحت قيادة المدرب عمير حسين البلوشي، مسجلاً زمن 4:18:56 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس محمد عبيد الزيودي، على صهوة الجواد ثييا، المملوك إلى إسطبلات المغاوير 2 مسجلاً زمن 4:22:36 ساعات، وتبعه في المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف، على صهوة الجواد ديدجيكو، المملوك إلى إسطبل ماس للقدرة مسجلاً زمناً قدره 4:26:55 ساعات.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فتصدر الفارس سالم حمد ملهوف، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد ديدجيكو، المملوك إلى إسطبل ماس للقدرة مسجلاً زمناً قدره 1:25:43 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس محمد حمود الغيلاني، على صهوة الجواد فيري بوم، المملوك إلى إسطبلات المغاوير مسجلاً زمناً قدره 1:26:19 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، تقدم الفارس الهندي روخشاد علام من المركز الرابع إلى الصدارة على صهوة الجواد رايمار، المملوك إلى إسطبلات إيه بي إتش، مسجلاً زمناً قدره 2:43:42 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالعزيز المرزوقي، متقدماً من المركز التاسع على صهوة الجواد بيبيلون، المملوك إلى إسطبلات المغاوير مسجلاً زمناً قدره 2:43:47 ساعة، في المقابل صعد الفارس محمد عبيد الزيودي، من المركز السابع إلى الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، على صهوة الجواد ثييا، المملوك إلى إسطبلات المغاوير 2، مسجلاً زمناً قدره 3:44:35 ساعات، كما تقدم الفارس خليفة محمد الخيلي، إلى المركز الثاني على صهوة الجواد غوهروي، المملوك إلى إسطبلات الريف - العين مسجلاً زمناً قدره 3:45:01 ساعات.