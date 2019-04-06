توزيع الجوائز على الفائزين في رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أقيم مساء أول من أمس في حلبة مرسى ياس حفل عشاء، تخلله توزيع الجوائز على الفائزين بألقاب رالي أبوظبي الصحراوي الـ29 المدعوم من «نيسان».

وقام محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات واتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية، بتسليم الكؤوس للفائزين بجميع فئات رالي أبوظبي الصحراوي، يرافقه طارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس.

وضمت قائمة الفائزين بألقاب الرالي السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، وملاحته أندريا بيترهانسيل، الفائزين بلقب فئة السيارات، والبريطاني سام ساندرلاند، الفائز بلقب فئة الدراجات النارية للمرة الثانية.

كما فاز محمد المير وملاحه أليكسي كوزميش بلقب فئة سيارات تي 2 بروداكشن على متن سيارة نيسان باترول. وفاز كيسي كوري بلقب فئة سيارات الباغي، بينما فاز الدراج فهد المسلم بلقب فئة دراجات الكوادس الرباعية.