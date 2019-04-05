محمد بن راشد: الرياضة تعزّز ثقافة التقارب والتعاون بين الأشخاص والمؤسسات

المصدر: دبي - وام

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء أمس، جانباً من فعاليات الألعاب الحكومية، التي ينظمها المجلس التنفيذي في دبي، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس، على شاطئ كايت بيتش بجميرا في الفترة من الثالث إلى السادس من أبريل الجاري.

وتوقف سموّه، خلال جولته، في ميدان المنافسات الرياضية، التي يشارك فيها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و168 فريقاً رياضياً (رجالاً ونساء) من دوائر حكومة دبي، وعدد من الجهات الحكومية من ثماني دول صديقة، وبجوائز تصل إلى نحو ثلاثة ملايين درهم.

واستمع سموّه من مدير البطولة في نسختها الثانية، مروان بن عيسى، إلى شرح حول الشروط والأحكام التي تطبق على المشاركين، وآلية عمل لجان التحكيم، والتصفيات النصف نهائية والنهائية للألعاب التي تختتم يوم غدٍ.

ورحّب سموّه بفكرة تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية لموظفي حكومة دبي ومن يرغب، كونها تسهم في صقل مواهب الشباب ممن لديهم هوايات وإبداعات رياضية،

وتجدد النشاط الجسدي والذهني لدى الشباب، وتزيد من تفعيل أدائهم الوظيفي والاجتماعي.

وقال سموّه: «الرياضة تنعش الذاكرة، وتقوي البنية الجسدية، وتخفف من ثقل أعباء الحياة لدى الإنسان، وتخلق روح المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب أنها تعزّز ثقافة التقارب والتعاون بين الأشخاص خصوصاً، والمؤسسات عموماً».

وبارك سموّه في ختام زيارته لموقع البطولة جميع الجهود والطاقات الشابة، وتمنى لكل الفرق والأفراد والمشاركين تحقيق الفوز، وتقبل النتائج، سواء كانت إيجابية أو سلبية بروح رياضية عالية.

من جهة أخرى، قاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق «إف 3»، حامل لقب النسخة الأولى، للتأهل إلى نهائي الألعاب الحكومية، بعدما تصدر الفريق المنافسات بحصوله على 155.77 نقطة، بعد اجتيازه العقبات كافة بنجاح، بفارق كبير عن أقرب منافسيه. وشهد اليوم الأول من تصفيات فرق الرجال مشاركة 72 فريقاً من بين 168 فريقاً حكومياً من الإمارات والوطن العربي والعالم، وتستمر على مدى يومين، وتقام مساء اليوم منافسات الجولة الثانية بمشاركة 36 فريقاً آخر، وتخوض الفرق التحديات التسعة نفسها، لتتم بعدها مقارنة نتائج اليومين لاختيار الفرق الستة المتأهلة إلى النهائيات المقررة مساء غدٍ.

وأثبتت الفرق المتنافسة في اليوم الأول لتصفيات الرجال رغبتها في التأهل إلى المرحلة النهائية من النسخة الثانية للبطولة، والحصول على أغلى الألقاب، الذي يعكس أهداف المبادرة النبيلة في تفعيل ممارسة الرياضة والنشاط البدني، الذي يستند إلى مبدأ روح الفريق الواحد والعمل الجماعي.

وأسفرت نتائج المنافسات عن مفاجآت خارج التوقعات، في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الفرق التي تشارك للمرة الأولى بمستوى كبير.

وتحظى مبادرة الألعاب الحكومية في نسختها الثانية بدعم مجموعة من الرعاة والشركاء تتضمن: هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وإكس دبي ومطعم سولت.

نائب رئيس الدولة:

«الرياضة تخفف من ثقل أعباء الحياة لدى الإنسان.. وتخلق روح المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد».

«إف 3» للسيدات إلى النهائي

شهدت تصفيات السيدات منافسات مثيرة، شملت 62 فريقاً على مجموعتين، لاجتياز تسعة تحديات.

وتمكنت فرق السيدات الممثلة للجهات الحكومية المحلية والاتحادية من التفوق بشكل واضح على فرق عالمية من العيار الثقيل، أبرزها حامل اللقب فريق سيدات حكومة الولايات المتحدة.

وتصدر فريق «إف 3»، الذي يشارك للمرة الأولى الجولة الافتتاحية مسجلاً 128.05 نقطة، متفوقاً بفارق كبير على بقية الفرق المتنافسة، ومتأهلاً إلى المرحلة النهائية من البطولة. وجاء فريق سيدات وزارة التربية والتعليم في المركز الثاني، واحتل فريق سيدات دائرة السياحة والتسويق التجاري المركز الثالث. وفي الجولة الثانية تمكن فريق سيدات بلدية دبي من الحصول على المركز الأول، تلاه فريق سيدات مطارات دبي، ثم فريق سيدات هيئة كهرباء ومياه دبي ثالثاً، ليكملوا عقد الفرق المتأهلة إلى النهائي.

أحمد طارق - دبي