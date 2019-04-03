المصدر: الامارات اليوم

معسكر

يواجه مدرب المنتخب، مارفيك، مشكلة في تحديد موعد أول معسكراته بعد توليه تدريب الأبيض، حيث لايزال ينتظر ما سيسفر عنه التنسيق بين اتحاد الكرة و«المحترفين»، والمنتخبات التي سيواجهها في قرعة تصفيات المونديال.

إلغاء

ألغت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة اجتماعها الدوري، أمس، ليعقد الأربعاء المقبل، حيث كان مخصصاً للبت في الأحداث التي تصاحب مباريات الدوري والمسابقات الأخرى لعدم تلقيها أي تقارير من حكام الجولة الماضية.

تأجيل

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد لعبة جماعية ينوي تأجيل مسابقته الختامية حتى بداية الموسم المقبل، في حال تعذرت إقامتها خلال رمضان. وهذا قد يصعّب مهمة ممثلي الأندية المشاركين في بطولة الخليج الشهر الجاري.