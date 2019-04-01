160 لاعباً ولاعبة يشاركون في بطولة دبي للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة في السادسة من مساء اليوم، حفل افتتاح بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها 21، التي تُقام على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم. ويحضر حفل الافتتاح القيادات الرياضية في الدولة، وعدد من الدبلوماسيين وأعضاء السفارات وقنصليات الدول المشاركة وأعضاء مجالس إدارات الأندية الشطرنجية بالدولة.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة، إن البطولة ستشهد في دورتها الـ21 مشاركة كبيرة، اذ بلغ العدد النهائي للمشاركين في البطولة 160 لاعباً ولاعبة من 36 دولة، منهم 36 أستاذاً دولياً كبيراً وأربعة من الأساتذة الكبار من السيدات، بالإضافة إلى 24 أستاذاً دولياً وثمانية أساتذة دوليين من السيدات، وستستمر البطولة حتى العاشر من أبريل الجاري، إذ ستقام البطولة وفق النظام السويسري من تسع جولات.

ويتصدر المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الصيني ونغ هو المشاركين في البطولة، اذ يصل تصنيفه إلى 2718 ضمن قائمة اللاعبين الدوليين، يليه المصنف الثاني الفيتنامي لي كيونغ ليم (2715)، بينما يتصدر اللاعبين العرب الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي (2611).