محمد بن راشد: مبروك فوز الإمارات باجتماع أفضل الخيول على أرضها

المصدر: أحمد طارق ووام - دبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فوز الجواد «ثندر سنو»، لمالكه غودولفين الإمارات، بكأس دبي العالمي في نسخته الـ24، ونال المركز الأول والكأس الذهبية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وضيوف الإمارات من مختلف أنحاء العالم، وجمهور كبير ناهز الـ72 ألف متفرج من مختلف الجنسيات والثقافات.

وفي ختام الحفل، تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الكأس الثمينة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

حضر الحفل التتويج سمو الأميرة هيا بنت الحسين، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدان، وعدد من الشيوخ وملاك الخيل والمدربين.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالنجاح الكبير لكأس دبي العالمي، في نسخته الـ24، مؤكداً أن الإمارات فازت من خلال اجتماع أفضل الخيول، وأكبر الملاك، وأسرع وأغلى سباقات العالم على أرضها.

وبارك سموه فوز الإمارات عن طريق إسطبلات غودولفين بلقب النسخة الـ24 من كأس دبي العالمي، واحتفاظ الجواد «ثندر سنو» باللقب للمرة الثانية على التوالي، كأول خيل يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الكأس الأغلى عالمياً، ونشر سموه تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «مبروك فوز (ثندر سنو) لغودولفين بكأس دبي العالمي للخيول، ومبروك فوز الإمارات باجتماع أفضل الخيول، وأكبر الملاك، وأسرع وأغلى سباقات العالم على أرضها».

من جانب آخر، قال سموه في تصريحات لقناة دبي ريسينغ، إنه «شيء جميل أن تتسابق الخيول العربية في الجزيرة العربية، وأن تتنافس الخيول سواء العربية، أو التي تنحدر من الخيول العربية، فذلك شيء جميل أن نراها على أرضها في الجزيرة العربية، وشيء يشرف».

وأضاف سموه: «راضٍ جداً عن كأس دبي العالمي، وما وصل إليه من مكانة، خصوصاً أن الضيوف والملاك والمدربين والخيل سعداء بهذا الحدث».

وفاز «ثندر سنو» بالسباق الممتد على 2000 متر، وهو أغلى أشواط سباقات الخيل في العالم، بجوائز تصل إلى 12 مليون دولار، منها 7.2 ملايين دولار للخيل الفائز بالمركز الأول، و35 مليون دولار جوائز إجمالية للأشواط التسعة.

وأهدى «ثندر سنو» الإمارات اللقب الـ12 في الكأس العالمي، لتستمر الإمارات في صدارة الأكثر تتويجاً باللقب الأغلى على مستوى سباقات الخيول في العالم، مقابل ثمانية للولايات المتحدة، ولقب لكلٍّ من: أستراليا، والبرازيل، واليابان، والسعودية.

محمد بن زايد يهنئ محمد بن راشد بفوز الإمارات في كأس دبي العالمي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، على الفوز التاريخي، الذي حققته الإمارات في كأس دبي العالمي، بفوز الجواد المملوك لغودولفين «ثندر سنو» بشوط السباق الرئيس.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا لأخي محمد بن راشد فوز (ثندر سنو) لغودولفين بكأس دبي العالمي للخيول، نجاح متواصل تحصده هذه البطولة الراقية تنظيماً وحضوراً ومشاركة وإثارة، يؤكد ريادة الدولة في هذا المضمار، ستبقى الإمارات محبة وداعمة لرياضة الخيل وملتقى لفرسانها ومحبيها من مختلف دول العالم».

وأكمل الجواد «ثندر سنو» تألق الخيول الإماراتية في أمسية كأس دبي العالمي الـ24، بعدما حققت خمسة ألقاب من تسعة أشواط، أمس، إذ فازت خيول غودولفين بأربعة ألقاب، هي: كأس دبي الذهبي، والقوز للسرعة، ودبي شيماء كلاسيك، إلى جانب الشوط الرئيس كأس دبي العالمي، بينما ذهب لقب الشوط الأول دبي كحيلة كلاسيك إلى خالد خليفة النابودة.

دبي - الإمارات اليوم