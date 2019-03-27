«الفيكتوري تيم» جاهز لخوض أول تحديات بطولة العالم للفورمولا بالدمام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك فريق الفيكتوري تيم لسباقات الزوارق السريعة في أولى منافسات بطولة العالم للفورمولا (F1h2o)، التي تعقد للمرة الأولى في السعودية، ويستعد فريق الأبطال للجولة الافتتاحية للبطولة (جائزة السعودية الكبرى)، التي تنظم في الدمام، اعتباراً من غدٍ حتى السبت.

وينافس الفيكتوري تيم بفئتين (فئة الفورمولا 1 بزورقين)، بقيادة بطل العالم أربع مرات الإيطالي أليكس كاريلا، الذي يقود الزورق رقم 44، والبطل الإماراتي المخضرم أحمد الهاملي بزورق 3. وفي فئة الفورمولا 4 (إف4-إس) بقيادة البطل الإماراتي الأولمبي علي اللينجاوي، على متن الزورق رقم 4، والبطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم الذي يقود الزورق رقم 3.

وتستضيف السعودية البطولة للمرة الأولى، بعد استضافتها سباق سيارات الفورمولا إي العام الماضي.

وتبدأ مشاركة فريق الفيكتوري في موسم 2019 لبطولة العالم لسباقات فئة الفورمولا1 وفئة الفورمولا 4 التي تضم ثماني جولات، في الدمام، وتتبعها جولة في البرتغال وفرنسا، ثم يتابع الفريق جولات سباقات الفورمولا العالمية في الصين والهند، حيث تختتم البطولة جولاتها في إمارة الشارقة خلال الفترة من 18-21 ديسمبر من العام الجاري.

ويرافق الفريق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر بن حريز، يصحبه عضو مجلس الإدارة غانم المري. وأكد بن حريز جاهزية الفريق وحماسه للمنافسة، حيث قال: «ننافس هذا الموسم بزورقين لفئة الفورمولا 1 من تصميم وصناعة مؤسسة الفيكتوري تيم، والفريق على أكمل استعداد وجاهزية لخوض تحديات بطولة العالم، آملين رفع راية الإمارات في المحافل الدولية».

الجدير بالذكر أن الفيكتوري تيم ينافس في مونديال الفورمولا بزوارق إماراتية 100%، من تصميم وتصنيع مؤسسة الفيكتوري تيم. وأكد أبطال مؤسسة الفيكتوري تيم جاهزيتهم للمشاركة في الموسم الجديد لبطولات سباقات الزوارق السريعة للفورمولا، وهم على أتم استعداد لرفع راية الدولة على منصات التتويج، وتحقيق الألقاب عالمية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للرياضات البحرية.