تكريم «الفيكتوري تيم» في حفل موناكو للرياضات البحرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خطفت مؤسسة «الفيكتوري تيم» الأضواء، أول من أمس، في موناكو الفرنسية التي استضافت الحفل السنوي العاشر لتكريم نجوم الرياضات البحرية لعام 2018 في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الاتحاد العالمي للرياضات البحرية (يو أي أم)، وهو الحدث الكبير الذي ينتظره أبطال هذه الرياضات كل عام.

وتصدّر اسم الإمارات في الحفل الكبير بعدد من الإنجازات التي حققها سفراء الرياضة البحرية في البطولات والأحداث المختلفة التي شاركوا فيها، إذ تم تتويج فريق مؤسسة الفيكتوري تيم بطلاً للعالم للدراجات المائية لموسم 2018.

وكرّم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية فريق الفيكتوري تيم للدراجات المائية في فئة جي بي 1، بلقب البطولة وصدارة المركز الأول لعام 2018، وسط حضور مهيب لأبطال البحر في كل البطولات العالمية والمصنفة تحت اسم الاتحاد الدولي.

وكان فريق مؤسسة الفيكتوري تيم استحق لقب بطولة العالم للدراجات المائية فئة جي بي 1 بجدارة، بعد حصول متسابقه النمساوي كيفين رايترر على 75 نقطة بفارق 19 نقطة عن المركز الثاني، عقب فوزه بجولة الشارقة الختامية من بطولة العالم «الأكوابايك»، على بحيرة خالد في ديسمبر الماضي 2018.

وحضر الحفل رئيس اتحاد الرياضات البحرية ورئيس مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر بن حريز، إلى جانب وفد من أسرة الرياضات البحرية في الدولة، وبطل مؤسسة الفيكتوري تيم، النمساوي كيفين رايترر.