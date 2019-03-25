حمدان بن راشد يستقبل أرسنال الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، فريق أرسنال الإنجليزي، أمس، في قصر سموه، على هامش زيارة الفريق الإنجليزي إلى دبي لخوض مباراة ودية مع النصر غداً في الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر أحمد خوري، ورئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، ورئيس شركة الاستثمار إبراهيم الفردان، وأعضاء شركة كرة القدم.

وأهدت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم درعاً تذكارية، بجانب قميص النادي الذي قدمه له اللاعب الألماني مسعود أوزيل.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء النصر مع أرسنال، للمرة الثانية، بعدما تقابلا من قبل عام 1976، مشيراً إلى أن العميد يعد من أعرق أندية دبي، وهو يحتضن جميع الألعاب الرياضية، ويتسع لاستيعاب كل الشباب. وأضاف سموه: «نشكر حكومة دبي على إسهامها في بناء استاد آل مكتوم بشكله الجديد، وهناك ملعبان في الطريق لنادي شباب الأهلي والوصل، أحدهما يتسع لأكثر من 15 ألف مشجع».

وعن اختيار أرسنال تحديداً لمواجهة النصر في افتتاح ملعب آل مكتوم، قال سموه: «قدمت الدعوة لعدد من الفرق، ولكن أرسنال استجاب لها، علماً بأنه يمثل شركة طيران الإمارات التي ترعى الفريق، وملعبه يحمل اسمها»، وفي ما يتعلق بتراجع نتائج النصر في الموسم الحالي، بعد خروجه خال الوفاض من أي بطولة، وتدني ترتيبه في دوري الخليج العربي، علّق سموه «لكل جواد كبوة، ونتمنى أن يتم تدارك الأخطاء في الموسم المقبل، وأن يحتل الفريق مركزاً أفضل».

خوري: الأرسنال في بطولة التحدي 2020

أكد نائب رئيس نادي النصر، أحمد خوري، أن نادي الأرسنال الإنجليزي قبل دعوة النصر من أجل خوض بطولة التحدي على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وسيكون الأمر الآن في يد شركة الكرة من أجل بحث استضافة فرق أخرى لكي تكون البطولة أكثر من فريقين.

وقال خوري في تصريحات صحافية: «سعداء بوجود أرسنال العريق في دبي لمقابلة النصر للمرة الثانية في تاريخه، وبالتأكيد نسعى لترسيخ اسم النصر على خريطة الرياضة العربية والعالمية من خلال استضافة أكبر الفرق، وأتوقع أن يكون لهذه الزيارة ردة فعل على الجمهور الإماراتي، وأيضاً محبي فريق النصر، فالآن النادي في لحظة تاريخية بوجود استاد عالمي».

أبوالشوارب: نسعى لبناء فريق يحقق الألقاب

قال رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب: «لا يوجد أي شخص داخل النادي لا يرغب في مشاهدة الفريق وهو يحقق بطولات، لكن بالتأكيد هذا الأمر يحتاج إلى وقت من أجل البناء، وستشهد المواسم المقبلة تشكيل فريق يليق باسم وتاريخ النادي».

وعن إمكانية دعوة عدد من لاعبي الأندية الإماراتية، قال أبوالشوارب: «تم التحدث مع اتحاد كرة القدم من أجل الاستعانة بلاعبي النصر الموجودين في المنتخب الأول من أجل اللعب مع الفريق في هذه المباراة المهمة، كما تم توجيه عدد من الدعوات للأندية».