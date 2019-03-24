منتخب الشباب يتعادل ودياً مع أذربيجان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعادل المنتخب الوطني للشباب (مواليد 2001) مع منتخب أذربيجان ودياً بهدف لهدف في المباراة التي جرت أول من أمس على ملعب دالجا بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن برنامج إعداد أبيض الشباب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستنطلق في نوفمبر المقبل. وسجل هدف الأبيض الشاب هزاع سبيت خاطر في الدقيقة 39. ويتجدد اللقاء الودي بين المنتخبين اليوم على الملعب ذاته.

وقال مدير المنتخب، بدر أحمد، إن اللاعبين قدموا أداء جيداً خلال المباراة، مُشيراً في تصريحات صحافية إلى حرص الجهاز الفني بقيادة الكرواتي فيردو ميلين على منح الفرصة أمام كل اللاعبين للمشاركة في المباراتين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية من أجل الوصول إلى التشكيلة المثالية التي سيخوض بها التصفيات، وأن المباراتين الوديتين فرصة جيدة لمعالجة السلبيات التي قد تظهر في أداء اللاعبين.