المصدر: الامارات اليوم

جائزة

خصصت لجنة دوري المحترفين جائزة (تذكرتين VIP) لحضور نهائي كأس الخليج العربي بين الوحدة وشباب الأهلي، لمن يقع عليه الاختيار بعد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي تم طرحه عبر حساب اللجنة في «تويتر» عن عدد الألقاب التي حققها طرفا النهائي في البطولة.

دبا

احتفى نادي دبا الرياضي بيوم السعادة العالمي، الذي صادف أول من أمس، ونشر عبر حسابه في «تويتر» تغريدة تضمنت مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «السعادة هي أسلوب حياة».

«بلوك»

قام عدد من مشجعي أحد أندية دوري الخليج العربي بحملة «بلوك» لحظر عضو مجلس إدارة لأحد الأندية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعدما رد بأسلوب غير لائق على أحد المشجعين، بسبب رأيه في تراجع نتائج الفريق في المباريات الماضية.