ختام «دورة تسويق واستضافة الأحداث الرياضية» في الشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، دورة استراتيجيات الرعاية الرياضية وتسويق واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، التي أقيمت في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور 32 منتسباً يمثلون 18 نادياً رياضياً وتخصصياً، وأعضاء مجالس إدارة، ورؤساء وأعضاء لجان التسويق والاستثمار، ومديرين تنفيذين، ومديري وموظفي التسويق بالأندية، بحضور الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي.

يأتي هذا البرنامج ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية، ومن منطلق ترجمة أهداف واختصاصات المجلس في ما يختص بالحرص على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في الأندية الرياضية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة واستراتيجية المجلس.

من جانبه، أكد عيسى هلال الحزامي أن مثل هذه الدورات تشكل إضافة نوعية لجميع الدورات التي تندرج ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية بمختلف مشتقاتها، سواء الجانب الإداري أو الفني أو الصحي للرياضي وغير الرياضي، وكل ما من شأنه أن يسهم في تطور الرياضة بالإمارة من كل النواحي.