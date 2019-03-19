ميرزا ودوراسيك يؤازران دراجي فريق الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حضر حامل لقب بطولة الإمارات لسباقات الطرق وبطولة السباقات ضد الزمن، يوسف ميرزا، وزميله كريستيان دوراسيك، نهائيات سباق الطرق للرجال في الأولمبياد الخاص الذي أقيم على مسار بطول 10 كم في حلبة مرسى ياس، والتقيا بعدد من أعضاء منتخب الإمارات للدراجات للأولمبياد الخاص، لتقديم النصح والمشورة في ما يتعلق بظروف السباق الصعبة التي واجهها الدراجون، وهي ظروف مشابهة لما يواجهه دراجو فريق الإمارات في سباقاتهم، ولتشجيع أعضاء المنتخب وتهنئتهم بفوزهم بالميداليات. وفاز دراجو منتخب الإمارات للدراجات بعدد من الميداليات، عبر سلسلة من السباقات المختلفة، حيث فاز الدراج مايكل هامبلتون، البالغ من العمر 16 عاماً، بالميدالية الفضية في سباق الرجال ضد الزمن على مسار بطول كيلومترين، فيما فاز أخوه التوأم جونا بأول ميدالية ذهبية للفريق في الأولمبياد الخاص. كما تمكن الإماراتي عبدالله الظهوري من الفوز بالميدالية الذهبية في تصنيف سباق الطرق للرجال 10 كم (M03).