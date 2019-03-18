3 ميداليات ذهبية لمنتخب الدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - وام

أحرز منتخب الإمارات للدراجات الهوائية ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية خلال منافسات، أمس، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس، ليتصدر ترتيب 17 دولة مشاركة في المنافسات ضمن الألعاب العالمية بالأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019».

من جانبه، أعرب اللاعب الإماراتي عبدالله حسن الظهوري الحاصل على المركز الأول ضمن مجموعته في سباق الـ10 كيلومترات، والفائز بالميدالية الذهبية عن سعادته الغامرة بالفوز وحصد الذهب.

وقال: «إن تحقيق المركز الأول الذي تم انتزاعه بصعوبة وإصرار على الفوز جاء نتيجية التدريبات المكثفة والعزيمة والإرادة لرفع اسم الإمارات عالياً، ولنؤكد من خلال هذا الإنجاز أننا قادرون على تحقيق الإنجازات وصنع الفارق».

وأضاف «كل لاعب في المنتخب يسعى لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق المركز الأول، ويبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من الانتصارات ورفع علم بلادنا الإمارات»، مشيراً إلى أن اللاعبين لديهم روح معنوية عالية وثقة كبيرة في تصدر المجموعات المشاركة في المنافسات.

بدوره، أشاد مدرب منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للأولمبياد الخاص هشام مدبولي، بأداء لاعبي المنتخب وقدرتهم على تحقيق الفوز بالمراكز الأولى والمنافسة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص وحصد الميداليات الذهبية، معرباً عن طموحاته في حصد المزيد من الذهب بنهاية المنافسات.

وتأتي مشاركة دراجي الإمارات من أصحاب الهمم في منافسات الأولمبياد الخاص من خلال ثمانية لاعبين من بينهم أربع لاعبات، حيث يقدر عدد المنتخبات المشاركة في منافسات الدراجات الهوائية بنحو 42 منتخباً من مختلف دول العالم.