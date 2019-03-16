محمد بن راشد يشهد السباق الرئيسي لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة بحضور حمدان بن محمد

المصدر: دبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم السباق الرئيسي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة نحو 290 فارسا وفارسة من أكثر من 35 دولة .

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جانبا من المراحل الأربع للسباق الذي يعتبر أحد أهم البطولات في روزنامة الموسم المحلي ويترقبه نخبة من المهتمين بهذا النوع من السباقات من داخل الدولة وخارجها .

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بنجاح هذا المهرجان في نسخته الحادية عشرة مشددا على تواصل الدعم لرياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة على وجه الخصوص ما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محليا وعالميا ويرفع من كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية .

اشتمل المهرجان علي أربعة سباقات دولية وهي السباق المخصص للسيدات لمسافة 119 كلم وسباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، ثم سباق كأس "اليمامة" المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم والسباق الرئيسي لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم .

و توج الفارس محمد أحمد المري بطلا لسباق ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كيلومترا ممتطيا صهوة الجواد "فاغور" لاسطبلات إف ثري ومسجلا زمنا قدره 04:05:03 ساعة ..أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس سعيد أحمد الحربي ممتطيا صهوة الفرس "سامسارا" لإسطبلات إف ثري ومسجلا زمنا قدره 04:07:19 ساعة واحتل المركز الثالث الفارس حسن سلمان الصابري ممتطيا صهوة الجواد "توفا دو بيسكيور" لاسطبلات البراري ومسجلا زمنا وقدره 04:07:24 ساعة.

وتعكس المشاركة العالمية في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة حجم وأهمية الحدث الذي شارك فيه نخبة من فرسان العالم وبلغ عدد الخيول المسجلة في جميع سباقات المهرجان 1400 خيل الأمر الذي يسهم في الارتقاء برياضة سباقات القدرة والتحمل علي المستويين الاقليمي والعالمي .