«أبيض الشواطئ» يحجز بطاقة المونديال ويبلغ نهائي كأس آسيا

المصدر: باتايا - الإمارات اليوم

واصل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية سلسلة نتائجه المميزة، في بطولة كأس آسيا المقامة في ضيافة تايلاند، وتمكن، أمس، من تجاوز عقبة المنتخب العماني في مباراة نصف النهائي بنتيجة 3-2، على ملعب بالي هاي في مدينة باتايا، ليصل المباراة النهائية، وكذلك حجز البطاقة المؤهلة لمونديال باراغواي، الذي يقام نوفمبر المقبل.

وسجل ثلاثية المنتخب كلٌّ من: هشام المنتصر (6)، وعباس علي (20)، ووليد بشر (34)، في المقابل سجل للمنتخب العماني نوح الزدجالي (19)، وسامي البلوشي (28). وسيكون المنتخب على موعد مع المباراة النهائية غداً أمام المنتخب الياباني الفائز على فلسطين 6-0، على أن تجري في اليوم نفسه مباراة المركز الثالث بين عمان وفلسطين.

يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة، تحصل على بطاقات التأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم في باراغواي، وهي المهمة التي أنهاها المنتخب واليابان بنجاح، بانتظار الفائز من عمان وفلسطين. وبدأ عمان المباراة بقوة، وسنحت له فرصة في الدقيقة الرابعة، عبر تسديدة عبدالله سالم من ضربة حرة مباشرة، والتي نجح الحارس محمد البحري في التصدي لها.

وسجل الأبيض هدف التقدم بالدقيقة السادسة، بعدما استغل هشام المنتصر خطأ من الحارس العماني أمجد الحمداني. وضغط منتخب عمان من أجل تعديل النتيجة، لكنه انتظر حتى الدقيقة 19، من أجل تسجيل التعادل، عبر تسديدة نوح الزدجالي.

ورد المنتخب الوطني بتسجيل الهدف الثاني، عن طريق عباس علي الذي تقدم داخل المنطقة، قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك (20). وعاد المنتخب العماني ليضغط من جديد، فأبعد لاعب المنتخب وليد محمد محاولة عبدالله سليم من على خط المرمى، قبل أن يتصدى الحارس البحري لمحاولتين خطرتين.

وأثمر الضغط العماني تسجيل هدف التعادل، عن طريق سامي البلوشي، الذي تابع تسديدة جلال السناني ليحول الكرة داخل المرمى (28). وجاءت الدقائق الأخيرة من المباراة حافلة بالإثارة والفرص المتبادلة، قبل أن يخطف الأبيض هدف الفوز الثمين، عبر تسديدة على الطاير من وليد بشر (34).

يذكر أن المنتخب الوطني تصدر ترتيب المجموعة الثانية في الدور الأول، برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على قرغيزستان 6-1، وعلى الصين 6-2، وعلى لبنان 3-2، قبل أن يفوز في ربع النهائي على ماليزيا 8-1.

في المقابل.. تصدر المنتخب العماني ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد ست نقاط من مباراتين، حيث فاز على العراق 6-3، وعلى إيران 4-3، ثم تغلب في ربع النهائي على البحرين 5-3.

وشدد من جانبه مدرب المنتخب العماني، طالب هلال، على أن المنتخب العماني لم يخرج من المنافسة بعد، وأنه يتوجب عليه الصراع بقوة على البطاقة المتبقية للمونديال في مباراة المركز الثالث، وقال: «أهنئ منتخب الإمارات على التأهل لكأس العالم، نحن لم نخرج من المنافسة، لاتزال أمامنا فرصة في مباراة المركز الثالث». وتابع هلال: «أمام المنتخب الإماراتي لعبنا بصورة جيدة، وسنحت لنا فرص للتسجيل، لكنهم استغلوا الفرص التي أتيحت لهم بشكل أفضل، وعموماً المباراة كانت متكافئة بين الفريقين».

محمد المازمي: التأهل لكأس العالم ليس طموحنا الوحيد

اعتبر مدرب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، محمد المازمي، أن الأبيض خاض مباراة كبيرة وصعبة أمام عمان، وقال في تصريحات صحافية: «التأهل لكأس العالم ليس طموحنا الوحيد، نريد أن نتقدم خطوة إضافية». وتابع: «سأبدأ الآن التفكير في النهائي، تركيزنا الآن سيكون فقط على النهائي».

منتخب الكرة الشاطئية سجل في البطولة الآسيوية،

حتى الآن، 26 هدفاً في 5 مباريات.