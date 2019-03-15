المصدر: الامارات اليوم

«الفار»

علمت «الإمارات اليوم» أن المسؤولين عن تطبيق تقنية الحكم الفيديو (الفار)، قاموا بتعديل موضع الكاميرات المخصصة لتطبيق التقنية أكثر من مرة في استاد شباب الأهلي في العوير بدبي، لمساعدة الحكام على رؤية جوانب الملعب كافة.

شيرزينغير

كشفت مغنية البوب اللاتينية، نيكول شيرزينغير، عن أن مشاركتها في الحفلات الموسيقية لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ترتبط بأمر شخصي بالنسبة لها، لأنها تنحدر من أصول فيتنامية، ونشأت مع شقيقة والدها التي تعاني متلازمة داون.

قائمة

ينتظر أن يقوم المدرب المكلف تولي تدريب المنتخب الأول، سليم عبدالرحمن، بإعلان القائمة الجديدة استعداداً لأول تجمع للأبيض بعد كأس آسيا، ويتوقع أن يغيب عنها عدد من الأسماء البارزة.

لجنة

يدور حديث في الأوساط الرياضية عن وجود صراعات داخل لجنة مهمة تتبع اتحاد لعبة جماعية، بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد المعني.