سيطرة إسبانية في ختام بطولة دبي للكايت سيرف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت في شواطئ جميرا أول من أمس، الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار يومين بالتزامن مع فعاليات اليوم الرياضي الوطني. وشهد اليوم الثاني مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة وسيطرة إسبانية، في منافسات هايدرو فويل التي أقيمت في الفترة المسائية، وأيضاً توين تيب التي لم تكتمل في الفترة الصباحية بسبب سرعات الرياح، لكن الأمر لم يمنع محبي هايدرو فويل من التحليق بالمظلات وتقديم منافسة قوية.

ونجح الإسباني اليخاندرو كليمينت في الفوز بالمركز الأول في فئة هايدرو فويل، بعدما جمع أفضل النقاط في مراحل السباق ليتفوق على الجميع، بينهم الفرنسي تيتوان غاليا الثاني، والمغربي هشام تيرا الثالث. ولدى السيدات تألقت انجيلكو باربير وأحرزت المركز الأول، متقدمة على باولا ميهالوفا الوصيفة، ودارين كليمينسي الثالثة.

وجرى بعد ختام المنافسات تتويج الفائزين، بحضور مدير إدارة السباقات في نادي دبي هزيم القمزي.