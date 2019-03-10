العضب يفوز برئاسة لجنة القدرة في الاتحاد الآسيوي للفروسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز المدير العام لنادي دبي للفروسية، العميد محمد عيسى العضب، برئاسة لجنة القدرة في الاتحاد الآسيوي للفروسية للمرة الثانية على التوالي، بعد خوضه انتخابات الترشح للمنصب الحيوي المهم منذ أيام عدة. وهنّأ اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية العضب على الفوز المستحق، وقال في تصريحات صحافية إنه «يثبت مدى تأثير اتحاد الإمارات ورجاله، كما اثنى على الجهود التي قام بها العضب في دعم تطوير الرياضة».

من جانبه، قال العضب: «هذا الفوز إنما جاء نتيجة ثقة العالم بنا وما يراه من دعم غير محدود وجهد مستمر من أصحاب السمو الشيوخ في دعم الفروسية، وهذا المنصب مسؤولية كبيرة تصبّ في مصلحة الجهود التي تقودها الدولة في سبيل تطوير الفروسية والحفاظ على سلامة الفرس والفارس».

ويشغل العضب منصب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وكذلك مدير إدارة الخيالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالإضافة إلى أنه حكم دولي ومحاضر معتمد في الاتحاد الدولي.

ويُعد من أوائل الإماراتيين المتخصصين في التحكيم بالفروسية، وحاصل على لقب خبير، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس لجنة القدرة الآسيوية.