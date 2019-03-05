الكثيري: إيفانتينو أشاد بتنظيم مونديال الأندية وكأس آسيا في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك اتحاد كرة القدم، ممثلاً بعضو مجلس الإدارة مسلم الكثيري، في المؤتمر التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما على مدار ثلاثة أيام بحضور رئيس الاتحاد الدولي جياني إيفانتينو، وممثلي 64 اتحاداً وطنياً. وناقش المؤتمر مونديال روسيا 2018، وكأس العالم للأندية الإمارات 2019، والبطولات المقبلة وهي كأس العالم للسيدات 2019، ومونديالي 2022 و2026، إلى جانب استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وقال مسلم الكثيري إن المؤتمر ناقش إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 على غرار العدد الذي سيكون حاضراً في مونديال 2026، والأيام المخصصة للعب المباريات الدولية الودية للمنتخبات، وكيفية الاستفادة من هذه الأيام والتوقفات من خلال تنظيم بطولات دولية رسمية، كما هو معمول في قارة أوروبا لتحقيق استفادة مثالية للمنتخبات والأندية على حد سواء.

وأضاف الكثيري، في تصريحات صحافية: «إيفانتينو، من خلال العرض الذي قدمه خلال المؤتمر، أشاد بالدور المميز الذي قامت به دولة الإمارات في تطوير الكرة العالمية من خلال الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم للأندية في النسختين الماضيتين ونهائيات كأس آسيا الإمارات 2019»، مشيراً إلى أن الإمارات مؤهلة دائماً لاستضافة كبرى البطولات والأحداث العالمية لوجود بنية تحتية عالية الجودة وكوادر بشرية مؤهلة.

• المؤتمر ناقش إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022.