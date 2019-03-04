الحتاوي مراقباً لمباراة النجمة اللبناني والجيش السوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدولي، الدكتور محمد الحتاوي، بمراقبة المباراة التي ستجمع بين النجمة اللبناني والجيش السوري، ضمن مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019، في بيروت، 11 الجاري.

وكان الحتاوي مراقباً للمباراة التي جمعت نادي كولومبو السريلانكي وترانسبورت يونايتد البوتاني، في كولومبو عاصمة سريلانكا 20 فبراير الماضي، ضمن الأدوار التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي، وانتهت بفوز الفريق المضيف 7-1.

وتضم المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي كلاً من النجمة اللبناني والوحدات الأردني وهلال القدس الفلسطيني والجيش السوري.

وفي مستهل منافسات المجموعة الأولى تعادل نادي الجيش السوري مع هلال القدس الفلسطيني 1-1، أما النجمة اللبناني فخسر من الوحدات الأردني صفر-1، وذلك ضمن الجولة الأولى لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي.