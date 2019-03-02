المصدر: الامارات اليوم

دياكيه

اعتذر لاعب العين، دياكيه للاعب فريق شباب الأهلي لوفانور على تسببه في إصابته، مؤكداً أنه لم يتعمد ذلك. وقدم اللاعب عبر «إنستغرام» اعتذاره لجماهير العين على طرده خلال لقاء شباب الأهلي، وقال إنها الأولى له منذ 10 سنوات.

الطريفي

انتقد مغردون، خطوة اتحاد الكرة في التعاقد مع الحكم الدولي السابق السعودي علي الطريفي مديراً فنياً للجنة الحكام، والإبقاء على المدير السابق الإنجليزي ستيف بينت ليكون مسؤولاً عن تطبيق تقنية الحكم الفيديو.

أيوفي

أكد لاعب شباب الأهلي، الإكوادوري أيوفي لـ«الإمارات اليوم» أن سبب عدم مشاركته أمام العين، كان بسبب شعوره ببعض الألم في المعدة، ما جعله يجلس على مقاعد البدلاء، ليفضل الجهاز الفني إراحته.