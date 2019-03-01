«شعلة الأمل» تصل إلى أبوظبي وتبدأ رحلتها عبر إمارات الدولة 4 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

شهد مطار أبوظبي الدولي، أمس، إقامة حفل لأحد أهم الأحداث التي تسبق (الألعاب العالمية أبوظبي 2019) للأولمبياد الخاص، المتعلق بـ«شعلة الأمل» التي أنهت رحلتها من مهد الألعاب الأولمبية، العاصمة اليونانية أثينا، وحطت في أبوظبي عاصمة التسامح.

ونقلت الشعلة على متن رحلة لخطوط «الاتحاد للطيران»، الشريك الرسمي للألعاب العالمية، على متن طائرتها «بوينغ 787-9 دريملاينر»، التي حملت تصميماً خاصاً لأصحاب الهمم، بهدف الترويج للحدث الرياضي والإنساني الأكبر.

وأقيم الحفل تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وشهد وصول «شعلة الأمل» الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وحصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وجون نونان، رئيس المرحلة الأخيرة لـ«شعلة الأمل»، وعمر السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في «أدنوك»، ومحمد البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في «طيران الاتحاد»، وعدد كبير من كبار ضباط وزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من رياضيي الأولمبياد الخاص المشاركين في الألعاب العالمية من 14 إلى 21 الشهر الجاري.

ولدى وصول الشعلة إلى مطار أبوظبي، جرت مراسم رسمية لاستقبالها من قبل اللجنة المنظمة، برئاسة العميد وليد الشامسي من وزارة الداخلية.

ورافق وصول الشعلة وفد الإمارات الرسمي، وسط مراسم رسمية نفذها طلبة كلية الشرطة، بمصاحبة موسيقى فرقة شرطة أبوظبي، إلى أن وصلت إلى المكان المخصص في موقع الاحتفال الذي أقيم في مطار أبوظبي، حيث ابتدأ حفل استقبال الشعلة الرسمي، وإلقاء الكلمات الترحيبية.

وتنطلق «شعلة الأمل» في جولة تستمر 10 أيام من الرابع إلى 13 الجاري، بدءاً من إمارة الفجيرة، ومروراً بجميع إمارات الدولة، وصولاً إلى العاصمة أبوظبي، لتعلن وقتها بداية الأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية أبوظبي 2019».

ويتولى حمل الشعلة خلال الجولة فريق «حماة شعلة الأمل»، المكون من رياضيي الأولمبياد الخاص، والمئات من ضباط الشرطة من مختلف أرجاء العالم، ولتبدأ جولتها لاحقاً، وانطلاقاً من حصن الحيل التاريخي في إمارة الفجيرة، في تمام الساعة 6:30 صباحاً في الرابع من مارس.

وتماشياً مع تقاليد الأولمبياد الخاص، سيتولى فريق «حماة شعلة الأمل»، المكون من ضباط الشرطة، حمل «شعلة الأمل» في رحلتها في الإمارات وصولاً إلى أبوظبي.

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد في تصريحات صحافية: «أتشرف بأن أشارك في الاستقبال الرسمي لـ(شعلة الأمل) للأولمبياد الخاص، التي تصل إلى دولة الإمارات والشرق الأوسط للمرة الأولى عبر التاريخ الطويل لحركة الأولمبياد الخاص، الممتد على مدى 50 عاماً».

وأكدت أن «شعلة الأمل» تمثل رمزاً عالمياً للتضامن والدمج والاحترام والأخوة والشجاعة والتنوع، وأن وصولها إلى عاصمة الإمارات مدعاة لإقامة احتفالات بهذه المناسبة الرائعة.

وقالت إن الشعلة ستسهم في نشر أجواء البهجة وقيم الشجاعة والتكاتف لدى المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه. وأضافت أن وصولها إيذان باقتراب موعد انطلاق حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية أبوظبي 2019».

تنطلق «شعلة الأمل» في جولة تستمر 10 أيام من الرابع إلى 13 الجاري بدءاً من الفجيرة ومروراً بجميع إمارات الدولة وصولاً إلى العاصمة أبوظبي.