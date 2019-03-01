كأس حتا للقدرة من نصيب الفارس سعيد الخياري

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الفارس، سعيد حمود الخياري، بلقب سباق كأس حتا للقدرة، المخصص للإسطبلات الخاصة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة، في سيح السلم، بمشاركة 50 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الخياري اللقب على صهوة الجواد «مقدام» المملوك لإسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 4:24:36 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الإيرلندية، إيمي لويس، على صهوة الجواد «بينماكو» المملوك لإسطبلات زعبيل، مسجلة زمناً قدره 4:24:44 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس خلف أحمد الغيث، على صهوة الجواد «دافلين بارك» المملوك لإسطبلات «تي إن تي» مسجلاً زمناً قدره 4:24:47 ساعات.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فتصدر الفارس غيث عبدالواحد صقر المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، باحتلاله المركز الأول على صهوة الجواد «هاتان» المملوك لإسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 1:25:59 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس زايد غانم المري، على صهوة الجواد «أبيض» المملوك لإسطبلات «تي إن تي»، مسجلاً زمناً قدره 1:26:20 ساعة، وتبعه في المركز الثالث الفارس راشد ذياب المزروعي على صهوة الجواد «مخلاب»، المملوك لإسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 1:26:32 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس عبدالله جمال البلوشي، على صهوة الجواد «تايم أوت» المملوك لإسطبلات «الدربي»، مسجلاً زمناً قدره 1:26:44 ساعة، وتبعه في المركز الخامس الفارس سعيد حمود الخياري، على صهوة الجواد «مقدام» المملوك لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 1:26:49 ساعة.

وحافظ الفارس غيث عبدالواحد صقر على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، باحتلاله المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 2:44:32 ساعة، كما استمر الفارس زايد غانم المري في المركز الثاني بزمن قدره 2:44:35 ساعة، بينما تقدم الفارس منصور سعيد الفارسي من المركز السادس إلى الثالث على صهوة الجواد «فيدوك» المملوك إلى إسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 2:44:51 ساعة، وحافظ الفارس عبدالله جمال البلوشي على المركز الرابع مسجلاً زمناً قدره 2:44:55 ساعة، وتقدمت الفارسة الإيرلندية، إيمي لويس، من المركز التاسع إلى الخامس على صهوة الجواد «بينماكو» المملوك لإسطبلات زعبيل مسجلة زمناً قدره 2:45:05 ساعة.

وفي المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، تمسك الفارس غيث عبدالواحد صقر بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 3:51:38 ساعات، بينما تقدم الفارس خلف أحمد الغيث من المركز الثامن إلى الوصافة على صهوة الجواد «دافلين بارك» المملوك إلى إسطبلات «تي إن تي»، مسجلاً زمناً قدره 3:51:39 ساعات، وصعد الفارس سعيد حمود الخياري من المركز السادس إلى الثالث مسجلاً زمناً قدره 3:51:44 ساعات، وقفز الفارس زايد أحمد المري من المركز العاشر إلى الرابع على صهوة الجواد «ما بارق»، المملوك إللى إسطبلات مطر للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3:51:47 ساعات، بينما تراجع الفارس منصور سعيد الفارسي من المركز الثالث إلى الخامس مسجلاً زمناً قدره 3:51:56 ساعات.

- الخياري حسم اللقب على صهوة الجواد «مقدام» المملوك لإسطبلات «إس إس».