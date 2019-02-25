«برق 85» و«السرب 80» بطلا القوارب الشراعية 22 قدماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج القاربان «برق 85» لمالكه محمد جابر الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد الحمادي، و«السرب 80» لمالكه الحر راشد المهيري وبقيادة راشد أحمد المهيري، بطلين لفئتَي الشباب والناشئين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي جرت أحداثها يوم الجمعة الماضي أمام شواطئ جميرا.

وشهد السباق الكبير، الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الواجهة البحرية لدبي، مشاركة 58 قارباً تنافست على ألقاب فئتَي الشباب المخصصة للفئة العمرية من ثماني إلى21 سنة والناشئين المخصصة من الفئة العمرية ثماني إلى 16 سنة.

وعقب نهاية المنافسات قام نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على ناصر بالحبالة، يرافقه مدير إدارة السباقات، هزيم القمزي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، وتقليدهم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وسط فرحة كبيرة من المواهب الشابة والصاعدة في الإبحار الشراعي المحلي.

شارك في السباق 58 قارباً تنافست على ألقاب فئتَي الشباب والناشئين.