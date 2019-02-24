السويسرية بينشيتش البطلة الـ 13 لـ «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

باتت المصنفة الـ45 عالمياً، السويسرية بلينده بينشيتش، البطلة الـ13، التي تنجح في تحقيق لقب بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، بعد أن تمكنت، أمس، من الفوز على المصنفة الرابعة على العالم وحاملة لقب دبي عام 2013 التشيكية بيترا كفيتوفا، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-3 و1-6 و6-2» في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، ودامت ساعة و43 دقيقة.

ويعد لقب بطولة دبي الأول للاعبة السويسرية تاريخياً، ضمن فئة بطولات اللاعبات المحترفات لفئة «برايم»، التي تمنح البطلة 500 نقطة فما فوق، خصوصاً أن انتصاراتها السابقة جاءت جميعها للفئات الأدنى.

وعقب انتهاء منافسات بطولة السيدات، التي بلغ إجمالي جوائزها 2.82 مليون دولار، قام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، برفقة النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، ونائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي لسوق دبي الحرة مدير البطولة، صلاح تهلك، وأمين عام اتحاد التنس، ناصر يوسف، ونائب الرئيس لشؤون التسويق، شينيد السباعي، ورئيس رابطة محترفات التنس العالمي، الأميركية ميكي لاولر، بتتويج بطلات النسخة الـ19.

وأصبحت النجمة بينشيتش ثاني لاعبة سويسرية تحقق لقب تنس دبي، بعد مواطنتها مارتينا هينغز الفائزة بلقب النسخة الأولى عام 2001، حينما فازت على الفرنسية ناثاليا تاورزيت بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-4».

وحصلت بينشيتش بفوزها في «تنس دبي للسيدات» على جائزة المركز الأول البالغة 520 ألفاً و615 دولاراً، بالإضافة إلى 900 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفها العالمي، فيما حصدت اللاعبة التشيكية كفيتوفا على الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 260 ألفاً و310 دولارات، و584 نقطة، مع العلم بأن مواجهة أمس هي الرابعة بين البطلتين، ونجحت من خلالها بينشيتش في رد اعتبارها، خصوصاً أن المواجهتين الأخيرتين شهدتا تفوقاً لكفيتوفا، كانت آخرهما الشهر الماضي في الدور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، في مباراة انتهت بواقع مجموعتين دون رد «6-1 و6-4».

وتعقيباً على لقبها في دبي، قالت التشيكية بينشيتش: «بطولة رائعة بكل المقاييس، وشعرت بأنني ألعب في بلدي لكثرة الجمهور السويسري الذي ساندني، وأتطلع لاستثمار هذا الفوز بالصورة المثلى، خلال موسمي الحالي، على صعيد البطولات العالمية، خصوصاً أن لقب دبي هو الأول لي هذا العام، وأسعى من خلاله إلى تحسين موقعي على سلم الترتيب، لمنحي مزيداً من الثقة بالنفس في العودة والمنافسة في ألقاب البطولات المقبلة».

مضيفةً في تصريحات صحافية: «إنني في أفضل حالاتي على الصعيدين النفسي والفني، خصوصاً أن بطولة دبي هي الأولى في مسيرتي ضمن بطولات اللاعبات المحترفات لفئة الـ(برايم)، وأعد جمهور (تنس دبي) بالعودة مجدداً العام المقبل، للدفاع عن لقبي بالبطولة».

ويمثل لقب دبي الأول لبينشيتش هذا الموسم، والأول لها منذ انتصارها في نوفمبر العام الماضي، بلقب بطولة لاس فيغاس الأميركية، التي حققتها حينها بالفوز على الأميركية نيكول غيباس، بواقع مجموعتين دون رد «7-5 و6-1».