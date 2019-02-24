فريق الإمارات بطلاً لـ «تحدي الصحراء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج فريق «الإمارات إكس» بلقب النسخة الخامسة من بطولة «تحدي الصحراء»، التي أقيمت بدعم من مجلس دبي الرياضي في منطقة البحيرات بمحمية المرموم بدبي. وحضر فعاليات البطولة أمين عام مجلس دبي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، والعميد سيف المزروعي نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي. وشارك في الحدث عدد كبير من منتسبي المؤسسات الحكومية من عشاق رياضات التحدي من مختلف الجنسيات والأعمار تقدمهم د.عبدالله الكرم المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، كما شارك في البطولة فريق دبي للإحصاء وفريق الدفاع المدني في دبي، وفريق النيابة العامة بدبي وهيئة دبي للطيران المدني. وفاز فريق الإمارات إكس بالمركز الأول في البطولة بعد إنهائه السباق في زمن قدره 1:23:04 ساعة، تلاه فريق دبي 2 بعد إنهائه السباق في زمن قدره 1:34:18 ساعة، وجاء فريق دائرة المالية بدبي في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 2:02:00 ساعة.

وتوج محمد ميرا بالمركز الأول في فئة المحترفين بعد إنهائه السباق في زمن قدره 44:51 دقيقة، تلاه في المركز الثاني الكولمبي ماركو أنتنيو كاسترو، وحل محمد الحساني في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات المحترفات فازت البريطانية جيس تول بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 58:23 دقيقة، وجاءت الفرنسية أنجليك شيتانو في المركز الثاني، فيما حلت جينا غارسيا المقيمة في الإمارات في المركز الثالث.

وفي سباق الألتيميت 10 كيلومترات فاز إسماعيل محمد محمد من الإمارات بعد إنهائه السباق في زمن قدره 30:45 دقيقة.

وواجه المشاركون خلال المنافسات أكثر من 20 عائقاً متنوعاً مناسباً لمختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال، واختار المتنافسون من الهواة بين مسارين في البطولة الأول امتد طوله على مسافة 5 كيلومترات وتضمن 12 عائقاً، فيما امتد المسار الثاني على مسافة 10 كيلومترات، وأقيمت منافسات للأطفال تم فيها التنافس على مسافتين ما بين 1 و2 كيلومتر، وتضمنت ثمانية عوائق مختلفة مناسبة لقدرات هذه الفئة العمرية.

وتعد بطولة «تحدي الصحراء» من أكثر بطولات التحدي تشويقاً وشهرة، وتحظى البطولة بدعم المجلس منذ انطلاقها عام 2014، وتستقطب هذه البطولة سنوياً أفضل ممارسي رياضة اللياقة البدنية، وأيضاً العديد من هواة منافسات التحدي والقوة.

توج محمد ميرا بالمركز الأول في المحترفين، والبريطانية جيس تول في السيدات، وإسماعيل محمد ضمن سباق «الألتيمت 10 كلم».