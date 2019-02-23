سريلانكا تستعد لاستضافة بطولة الرجل الحديدي غداً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق غداً بمدينة كولومبو السريلانكية بطولة الرجل الحديدي (آيرون مان 70.3)، بمشاركة 22 رياضياً من أفضل أبطال السباق الثلاثي في الشرق الأوسط، حيث تشمل البطولة منافسات السباحة والدراجات الهوائية والجري، في حين أعلنت الخطوط الجوية السريلانكية، الشريك الرسمي للبطولة، أن هؤلاء الرياضيين أكدوا مشاركتهم في هذا الحدث الرياضي الضخم، مع توقعات بمشاركة المزيد من الأبطال، علماً أن بطولة الرجل الحديدي يشارك فيها أبرز أبطال الترايثلون في دولة الإمارات، إلى جانب الأردن ومصر والكويت، إضافة إلى مشاركين من دول أخرى.

ويهدف الحدث إلى جذب أفضل رياضيي السباق الثلاثي من جميع أنحاء العالم، كون الحدث يحقق تغطية إعلامية واسعة عبر وسائل الإعلام المختلفة. وتحظى بطولة الرجل الحديدي باهتمام كبير، نظراً لمشاركة عدد كبير من أفضل الرياضيين من مختلف أنحاء العالم في منافساتها، لاسيما بعدما بدأت البطولة تتطور بشكل كبير، وتجتذب إليها قطاعاً واسعاً من المتابعين والرياضيين بصحبة عائلاتهم وأصدقائهم، علماً أن هذه البطولة كانت قد انطلقت للمرة الأولى قبل نحو 39 عاماً.

ويشارك في تغطية الحدث وفد إعلامي رياضي رفيع المستوى، يمثل عدداً من أبرز الصحف العربية والإنجليزية، من بينها «الإمارات اليوم»، وصحيفة «المدينة» من السعودية، و«الشاهد» من الكويت، و«الوطن» من عمان، و«سبورت 360» من الإمارات، و«غلف ديلي نيوز» من البحرين، إذ خصصت اللجنة المنظمة للحدث مركزاً إعلامياً كبيراً.

الحدث يهدف إلى

جذب أفضل رياضيي

السباق الثلاثي من

جميع أنحاء العالم.