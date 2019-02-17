اليابانية أوساكا تدافع عن الرقم «1» عالمياً في تنس دبي

المصدر: جوني جبور - دبي غرافيك: محمد داوود

تتجه الأنظار في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق اليوم من خلال منافسات السيدات، إلى أبرز نجمة حالياً، والمصنفة الأولى على العالم، اليابانية نعومي أوساكا (21 عاماً)، التي ستكون مهمتها الكبرى الدفاع عن تصنيفها من خلال بطولة دبي. وينطلق اليوم برفقة مجموعة من نجمات التنس، بينهن تسعة من المصنفات العشر الأوائل عالمياً، سباق المنافسة على لقب النسخة الـ19. ويعد هذا الظهور الأول لأوساكا عقب تتويجها الشهر الماضي في بطولة أستراليا، إحدى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في العالم.

وتعد هذه النسخة بمواجهات ثأرية، تفرضها حرص أوساكا على تعويض خروجها العام الماضي في البطولة من الدور الربع نهائي، حين خسرت أمام حاملة لقب نسختي 2017 و2018، الأوكرانية ايلينا سفيتولينا بواقع مجموعتين دون رد (2-6 و4-6)، بالإضافة إلى مواجهة ثأرية ثانية قد تجمع بطلة بطولة دبي 2013، الحسناء التشيكية بيترا كافيتوفا الساعية لرد اعتبار خسارتها نهائي أستراليا المفتوحة 2019 على يد اليابانية نعومي بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-7 و7-5 و4-6).

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