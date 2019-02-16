قاعة المجلس تحتضن قرعة «تنس دبي» الـ 19 للسيدات اليوم

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

تحتضن قاعة المجلس، في استاد «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، عند الساعة 12 ظهر اليوم، المؤتمر الصحافي الخاص بمراسم قرعة «بطولة سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، البالغ إجمالي جوائزها المالية 2.8 مليون دولار، والتي تنطلق بنسختها الـ19 غداً، وتستمر حتى 22 فبراير الجاري.

وتشارك في البطولة تسع لاعبات من المصنفات العشر الأوليات عالمياً، و30 من أصل الـ40 الأول على العالم، تتقدمهن المصنفة الأولى اليابانية أوساكا نعومي الساعية لحصد لقبها الأول في دبي، والسير قدماً نحو الدفاع عن تصنيفها الأول على العالم، الذي حققته الشهر الماضي بفوزها ببطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى لموسم 2019، خصوصاً في ظل وجود محفلٍ قوي من اللاعبات يطمحن لتقليص الفارق عن اللاعبة اليابانية، تبرز منهن المصنفة الثانية عالمياً التشيكية بيترا كافيتوفا، الساعية للقبها الثاني في دبي بعد نسخة 2013، بجانب رد اعتبار خسارتها نهائي أستراليا لمصلحة أوساكا.

كما تسجل البطولة عودة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى دبي، للدفاع عن لقبها للنسختين الأخيرتين: 2017 و2018، في ظل طموحات للمصنفة السابعة على العالم في تحقيق إنجازٍ غير مسبوق بتاريخ البطولة، بأن تصبح أول لاعبة تحقق الهاتريك وتفوز باللقب لثلاث سنوات متتالية.

وتصطدم طموحات كلٍّ من أوساكا وكافيتوفا وسفيتولينا، بوجود لاعبات لطالما تألقن في تنس دبي، من أبرزهن المصنفة العاشرة على العالم الدنماركية كارولين فوزنياكي، الساعية لاستعادة بريقها وتكرار إنجاز فوزها في دبي الذي حققته في نسخة عام 2011، بجانب عودة المصنفة الثالثة على العالم الرومانية سيمونا هاليب، ضمن سعي حصد لقبها الثاني عقب فوزها بنسخة 2015.

كما تعود إلى أروقة البطولة المصنفة 14 على العالم، الحسناء الروسية داريا كازاتكينا، الساعية لرد اعتبار خسارتها نهائي دبي 2018، أمام الأوكرانية سفيتولينا بواقع «6-4 و6-0».

2.8

مليون دولار الجوائز

المالية لـ«بطولة

سوق دبي الحرة»،

لتنس السيدات.