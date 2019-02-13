المصدر: الامارات اليوم

لقاء

كشف الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، أنه سيقوم بعقد لقاء شهري مع ممثلي وسائل الإعلام لتعزيز الشراكة مع الإعلام، وأن اللقاء سيعقد بحضور الأمين العام المساعد للهيئة ومدير الشؤون القانونية المستشار بدر الحمادي.

معلق

ورد أمس اسم المرشح السابق لمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة، المعلق الرياضي في قناة دبي الرياضية، الزميل علي حميد، في حديثه لـ«الإمارات اليوم» على أنه معلق بقناة أبوظبي الرياضية، والصحيح هو قناة دبي الرياضية.

تطبيق

أطلقت لجنة دوري المحترفين لكرة القدم تطبيقاً خاصاً للعبة الواقع الافتراضي «فنتازي» لمستخدمي أجهزة الـ«آي فون»، خصوصاً أن لعبة الـ«فنتازي» تشهد إقبالاً كبيراً من الجماهير، وذلك في ظل وجود الجوائز المرصودة من قبل اللجنة لكل جولة.