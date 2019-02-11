مليون درهم جوائز «مهرجان سعيد بن حمدان» للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رصدت اللجنة المنظمة لمهرجان سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للبولو مليون درهم قيمة الجوائز المالية لهذا الحدث الذي يقام يوم الجمعة المقبل، في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ضمن مبادرات «عام التسامح».

وأكد المشرف العام على البطولة، حميد بن دري، أن المهرجان سيقام للمرة الأولى دعماً لهذه الرياضة التي بدأت تكتسب مكانة متميزة على الساحة الدولية، وأصبحت في مقدمة أولويات البولو العالمي.

وأضاف بيان صادر عن اللجنة المنظمة: أن الفرق المشاركة سترتدي قمصاناً تحمل شعار نادي النصر الرياضي، وستلعب هذه الفرق وهي تحمل أسماء الخيول التي حققت إنجازات تاريخية مشرفة للإمارات، وهي: «نشوان»، أحد أفضل الخيول التي امتلكها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهو بطل الديربي الإنجليزي والتاج الثلاثي الأوروبي، الذي أرهق منافسيه في سباقات 2000 جينيز بنيوماركت، وفاز بفارق خمسة أطوال، و«سلسبيل»، بطل الديربي الإيرلندي والفرنسي، وقد فازت بسباق 1000 جينيز بستة أطوال، و«إرهاب»، الفائز بالديربي عام 1994 بمضمار ابسوم، والفائز أيضاً بالمركز الثاني في سباق فيلدستيكي، وسباق دانتي ستيكس، إلى جانب الخيل المعروف «حفيد»، الذي يملك سجلاً حافلاً من الإنجازات.

وأوضح: «يتضمن المهرجان مباراة من ستة أشواط لللاعبين المواطنين، إذ سيشارك كل منهم في شوطين اثنين فقط، وسينطبق هذا الأمر أيضاً على مباراة المحترفين، ليستمتع الجميع بالمشاركة والمتابعة معاً، كما ستقدم عروض متميزة للخيول بين المباراتين».