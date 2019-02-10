اتحاد الكرة: سنتعامل مع دعوة الوحدة لعقد «عمومية طارئة» وفق اللوائح

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد اتحاد كرة القدم على لسان الأمين العام، محمد بن هزام الظاهري عدم تلقيهم أي رسالة رسمية من قبل نادي الوحدة، بشأن طلبه عقد جمعية عمومية طارئة يتم من خلالها كشف الحقائق بشأن الإخفاق الآسيوي للمنتخب خلال مشاركته الأخيرة في كأس أمم آسيا، وكذلك لسحب أو تجديد الثقة في الاتحاد، وفقاً لما تراه الجمعية العمومية في هذا الخصوص.

وقال بن هزام في تصريحات صحافية عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة أمس، بمقر الاتحاد في دبي «في حال تلقي الاتحاد رسالة رسمية من الوحدة فسنتعامل مع دعوة النادي لعقد (عمومية طارئة) وفق اللوائح، والقوانين والنظام الأساسي للاتحاد». وأشار إلى أن مجلس الإدارة ناقش مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية وأنه سيستفيد من المكتسبات التي خرج بها الأبيض، مشيداً بتفاني اللاعبين وإخلاصهم خلال مشاركة الأبيض في كأس آسيا، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي لاعب يثبت تقصيره ستطبق عليه اللائحة الخاصة بالمنتخبات الوطنية في هذا الخصوص.

وقال بن هزام «نادي الوحدة جزء من 31 نادياً تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وسيتم التعامل مع دعوته وفقاً للوائح». وأضاف رداً على مطالبة نادي الوحدة في بيانه اتحاد الكرة بالكشف عن العقوبات التي اتخذت بحق اللاعبين المقصرين في المنتخب إن وجدت: «لو كان هناك أي لاعب مقصر في المنتخب، فإن هناك تقارير تأتي من مدير المنتخب نفسه وتحول للجهة المختصة سواء كانت الأمانة العامة لاتحاد الكرة أو لجنة الانضباط وفقاً للوائح المنصوص عليها في هذا الخصوص».

وتوجه اتحاد الكرة بالشكر والتقدير للجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، مشيداً كذلك بتفاني اللاعبين وإخلاصهم في كأس آسيا، حيث تمكنوا من الوصول إلى نصف النهائي، مؤكداً الدور الكبير الذي لعبته الجماهير في بلوغ الأبيض هذه المرحلة من خلال مؤازرتهم وتشجيعهم طوال مباريات البطولة.

وأكد الاتحاد أن الطموح كان الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب، إلا أن لكرة القدم منطقها، خصوصاً في ظل فقدان الأبيض عناصر مهمة بسبب الإصابات وعدم جاهزية بعض اللاعبين المؤثرين.

وناقش الاتحاد خلال اجتماعه، الذي استمر أكثر من ساعتين ملفات عدة تتعلق بعمله ومستقبل المنتخب بحضور رئيس الاتحاد مروان بن غليطة، وأعضاء المجلس والأمين العام. وشدد الاتحاد على ضرورة الاستفادة من مشاركة المنتخب في كأس آسيا 2019 ومواصلة العمل نحو تجهيز الأبيض للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بالإضافة إلى المشاركات الأخرى.

من جانب آخر، أشاد اتحاد الكرة بـ«الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة، ما كان له الأثر الإيجابي في تطور الحركة الرياضية الإماراتية، إذ أصبحت الإمارات بفضل هذا الدعم عاصمة للرياضة العالمية، تستضيف البطولات الإقليمية والقارية والدولية، كما أصبحت ملتقى دائماً للأبطال والنجوم وصناع القرار في الرياضة العالمية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص».

وأشاد اتحاد كرة القدم أيضاً بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ورؤساء المجموعات والمجالس الرياضية وفرق العمل والمتطوعين ووسائل الإعلام المحلية والجهات كافة التي أسهمت في إنجاح البطولة التي أقيمت على مدار شهر كامل. وتقدم مجلس الإدارة ببالغ الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد خلفان الرميثي على الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل إنجاح بطولة آسيا، وكذلك دعمه المتواصل للمنتخب قبل وخلال البطولة.

اتحاد الكرة أكد أن الإصابات وعدم جاهزية بعض اللاعبين المؤثرين أسهما في عدم تحقيق الهدف الرئيس للأبيض في كأس آسيا وهو إحراز اللقب القاري.

لا استقالات في اتحاد الكرة بسبب المنتخب

أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» عدم وجود أي استقالات بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة أمس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة مروان بن غليطة، وذلك في أعقاب الانتقادات العنيفة التي طالت اتحاد الكرة على خلفية نتائج المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي أسدل الستار على منافستها في أبوظبي أخيراً، مشيراً الى أن مجلس الإدارة مستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي، علماً أن نادي الوحدة كان قد طالب في بيان صحافي، اتحاد الكرة بالدعوة الى عقد جمعية عمومية بشأن تجديد الثقة في المجلس الحالي لاتحاد الكرة أو حجبها.

ويُعد الاجتماع الذي عقده اتحاد الكرة أمس، هو الأول له منذ انتهاء مشاركة المنتخب في كأس آسيا التي ودّع منافساتها من الدور نصف النهائي، على الرغم من أن الكل كان يعوّل عليه في الفوز بلقب البطولة وكتابة تاريخ جديد لكرة الإمارات.