محمد بن راشد يشهد فوز «إف 3» بكأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمشاركة 313 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وفاز الفارس سعيد أحمد الحربي، بلقب النسخة الـ20 من كأس رئيس الدولة للقدرة، باحتلاله المركز الأول على صهوة الجواد «كوميت» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 6:14:12 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالرحمن الغيلاني، على صهوة الجواد «سراب» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 6:14:49 ساعات، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس سالم سعيد العويسي، على صهوة الجواد «كاستلبار» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 6:21:08 ساعات.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، تصدّر الفارس سالم حمد ملهوف، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، باحتلاله المركز الأول على صهوة الجواد «شهاب» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 1:29:02 ساعة، وجاء في المركز الثاني هزاع عبدالله خميس، على صهوة الجواد «راستا» المملوك إلى «إسطبلات الريف»، مسجلاً زمناً قدره 1:30:18 ساعة، وتبعه في المركز الثالث الفارس محمد علي الشعفار، على صهوة الجواد «كيارا» المملوك إلى «إسطبلات الريح للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 1:30:46 ساعة.

ولم تحدث تغييرات كبيرة في المرحلة الثانية لمسافة 33 كيلومتراً، بعدما حافظ الفارس سالم حمد ملهوف، على موقعه في الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 2:45:44 ساعة، كما استمر الفارس هزاع عبدالله خميس، في الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 2:48:08 ساعة، بينما تقدم الفارس حميد مطر المزروعي، من المركز الـ11 إلى الثالث على صهوة الجواد «كيوكيندو» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 2:48:53 ساعة.

أما المرحلة الثالثة لمسافة 24 كيلومتراً شهدت تغييراً تاماً في مراكز الصدارة، بتقدم الفارس عبدالرحمن الغيلاني، من المركز السابع إلى الأول على صهوة الجواد «سراب» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 3:47:15 ساعات، كما صعد الفارس غانم سعيد العويسي، من المركز الـ11 إلى الوصافة على صهوة الجواد «أدغار» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 3:47:16 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم سعيد العويسي، متقدماً من المركز الخامس على صهوة الجواد «كاستلبار» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 3:47:19 ساعات.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الرابعة لمسافة 23 كيلومتراً، بعدما استمر الفارس عبدالرحمن الغيلاني، في المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 4:43:48 ساعات، بينما جاء سالم سعيد العويسي، في المركز الثاني بزمن قدره 4:44:12 ساعات، وتراجع الفارس غانم سعيد العويسي، إلى المرتبة الثالثة بزمن قدره 4:44:24 ساعات، وتمسك الفارس عبدالرحمن الغيلاني، بالصدارة في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً بتسجيله زمناً قدره 5:32:41 ساعات، كما استمر الفارس سالم سعيد العويسي، في الوصافة بزمن قدره 5:35:27 ساعات، بينما تقدم الفارس سعيد أحمد الحربي، من المركز الثامن إلى الثالث على صهوة الجواد «كوميت» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 5:35:31 ساعات.

حمدان بن محمد: «كوميت» حصان بطل

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن فوز «إسطبلات إف 3» بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة، جاء بعد جهد كبير، مشيراً إلى أن الجواد «كوميت» هو حصان بطل، بينما أهدى لقب السباق إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سموّه في تصريحات لقناتي «دبي ريسينغ» و«ياس»: «إن السباق الأغلى دوماً هو الأصعب، وقدمنا الأفضل، وحالفنا التوفيق، وحققنا الثنائية، والسباقات التي مسافتها 160 كيلومتراً تحتاج إلى النفس الطويل، وبذلنا جهداً وحققنا اللقب، نحن هدفنا الرئيس كان تقديم الأفضل في أغلى كأس، والخيل الذي حقق الفوز هو حصان بطل».

وعن رأيه في مراحل السباق، قال: «لقد كانوا ست معارك وليست ست مراحل، ورأيي أن الأصعب كان في المرحلتين الرابعة والخامسة، لأن النسق كان أسرع من كل النسخ السابقة، وحامل اللقب الخيل (8 دقائق) رفعت نسق السباق».

وبالنسبة لمردود حامل اللقب، قال: «كل بطل يمر في ظروف، وحالياً «8 دقائق» تمر بهذه الظروف، وأتوقع أن تتخطى هذه الظروف، بينما لم أتوقع فوز (إف 3) إلا بعد عبور الخيل خط النهاية».