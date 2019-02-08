سعيد أحمد.. يعشق الشطرنج

المصدر: الامارات اليوم

كشف لاعب شباب الأهلي سعيد أحمد عن عشقه للعبة الشطرنج، ونشر صورة له على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، أثناء خوضه مباراة في الشطرنج، مؤكداً حبه لهذه اللعبة، وحرصه على ممارستها في الأوقات التي لا يرتبط فيها بتدريبات ومباريات مع الفريق.





