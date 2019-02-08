المصدر: الامارات اليوم

تسامح

لحق مهاجم فريق العين جمال معروف بحارس مرمى فريق الإمارات علي صقر في النفق المؤدي لموقف الحافلة من أجل تقديم الاعتذار له على خلفية ما بدر منه في الوقت الأخير من عمر المباراة، وانتهى الأمر بالتصافي بين اللاعبين، ما عكس روح التسامح بين اللاعبين.

بندر

يخضع لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي، لجلسات علاجية للتعافي من إصابة في الكاحل كان قد تعرض لها في مباراة «الزعيم» أمام الإمارات بدوري الخليج العربي، وتحوم الشكوك حول التحاقه بمباراة «الكلاسيكو» أمام الوحدة بعد غدٍ.

ديوب

زار اللاعب السنغالي ماخيتي ديوب زملاءه السابقين في نادي شباب الأهلي، أول من أمس، أثناء الإجازة التي يقضيها اللاعب حالياً في الدولة، إذ نشر سالمين خميس على حسابه في «إنستغرام»، صورة للاعب السنغالي في غرفة ملابس اللاعبين، مرحباً بعودة ديوب إلى دبي.