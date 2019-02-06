المصدر: الامارات اليوم

قميص

كافأ لاعب فريق الوصل، البرازيلي فابيو ليما، مشجع وصلاوي سافر خلف «الإمبراطور» لدعم الفريق في مباراة دبا، بمنح المشجع القميص الذي خاض به اللاعب المباراة، حيث نشر المشجع صورة القميص على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

الانضباط

ينتظر أن تستمع لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، اليوم، إلى إفادات مدير المنتخب عبيد هبيطة، في قضية لاعب النصر محمود خميس، الموقوف من قبل اللجنة، مؤقتاً، عن ممارسة أي نشاط رياضي، بسبب سوء السلوك، إلى أن يتم البت النهائي في قضيته.

غياب

يفتقد عجمان، في الفترة المقبلة، جهود الثنائي راشد مال الله وعلي خميس، بعد التحاقهما بشرف الخدمة الوطنية، وذلك قبل ثلاثة أيام من مباراة النصر الأخيرة، ما دفع بالمدرب المصري أيمن الرمادي، للاستعانة بخدمات لاعب خط الوسط رمضان مال الله، لشغل مركز المدافع، لوجود نقص واضح في هذا المركز.