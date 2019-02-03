البلوشي يكسب تحدّي ماراثون اليوم الوطني للهجن

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز أحمد غلام الله نوح البلوشي بلقب النسخة الرابعة من ماراثون اليوم الوطني للهجن العربية الأصيلة، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، أمس، في نادي دبي للهجن في المرموم، بمشاركة 83 متسابقاً.

وحصل البلوشي على سيف الماراثون، بعدما قاد (مياس) إلى الصدارة في توقيت قدره 21:52:5 دقيقة، بينما فاز خالد علي سيف علي النعيمي الحائز على الصدارة في ماراثون الهباب على المركز الثاني على ظهر (مكرم)، الذي سجل توقيتاً بلغ 22:00:4 دقيقة، وجاء في المركز الثالث (الهمّال) بقيادة يحيى علي سعيد الملعاي الكتبي بتوقيت قدره 22:01:8 دقيقة، وتبعه في المركز الرابع شعفار غلام موسى أحمد البلوشي الذي قاد (صبر) لتحقيق زمن بلغ 22:11:6 دقيقة، وكسب حمد شافي محمد حمد العامري المركز الخامس على ظهر (شاهين) بزمن قدره 22:16:8 دقيقة.

من جهة أخرى، تختتم اليوم فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، الذي انطلق في الثالث والعشرين من يناير، وشهد إقامة 329 شوطاً، بواقع 122 شوطاً لأصحاب السمو الشيوخ، و207 أشواط لأبناء القبائل، وستقام في جولة الختام أربعة أشواط فقط، بواقع شوطين للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ومثلهما لهجن أبناء القبائل.

وستتجه جميع الأنظار لشوطي السيوف بالنسبة لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، ويتوقع أن يأتي التنافس شرساً بين العزب المختلفة لمضمري هجن أصحاب السمو الشيوخ الذين أكملوا التحضيرات من خلال اختيار أفضل الحلال لديهم لخوض التحدي على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح، الذي يحظى باهتمام كبير وسط جميع عشاق ومحبي الهجن العربية الأصيلة.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمنافسة على خنجر الزمول المفتوح الذي يعد من الرموز المهمة في سباقات الهجن.

أما بالنسبة لسيف ولي عهد دبي للحول المفتوح لهجن أبناء القبائل، فتبرز من خلاله الكثير من الأسماء التي يأمل ملاكها في قيادتهم نحو التتويج بالسيف، ويحصل الفائز بالمركز الاول، بالاضافة إلى السيف، على مبلغ مليون درهم، أما بالنسبة للمنافسة على شوط الزمول المفتوح لهجن أبناء القبائل فيحصل الفائز بصدارته على الخنجر، بالإضافة إلى مبلغ 800 ألف درهم.