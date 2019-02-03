«المشخص 3» بطل سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج القارب «المشخص 3» بقيادة الثنائي خليفة حميد بن ذيبان ومحمد أحمد الحمري، بطلاً لسباق دبي للقوارب الخشبية السريعة (الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2018-2019)، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية صباح أمس، ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحالي.

وحقق السباق الذي أقيم في (بحر الصفوح) في الواجهة البحرية بين هلال نخلة جميرا الشرقي وفندق (برج العرب) نجاحاً فنياً وتنظيمياً بحضور ومشاركة 21 قارباً تنافست على مسار وكورس السباق الذي زادت مسافته على 30 ميلاً بحرياً شملت خمس لفات، إضافة إلى لفة البداية.

واستطاع طاقم القارب المشخص 3 أن يحقق الفوز عن جدارة ويظفر بلقب الجولة، مسجلاً زمناً قدره 32.20.40 دقيقة.

وحل قارب فريق الطيار 10 بقيادة الثنائي سعيد القامة المهيري وفالح خلفان المنصوري في مركز الوصيف بزمن قدره 32.231.53 دقيقة، وجاء القارب التبر 12 بقيادة الثنائي جمعة المهيري وأحمد الهاملي في المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 32.39.62 دقيقة، فيما ذهب المركز الرابع لطاقم القارب المشخص 20 بقيادة ماجد عثمان بن خلف وراشد أحمد الجسمي.