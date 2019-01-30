منتخب الفتيات يحقق العلامة الكاملة في بطولة أكاديميات كرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل مُنتخب الفتيات لكرة القدم تألقه في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، حيث حقق العلامة الكاملة بخمسة انتصارات في خمس مُباريات، ليبقى في صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة.

وفي منافسات تحت 18 عاماً، نجح «دو لاليغا للكفاءات العالية» في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم بتحقيق الفوز بنتيجة 3-صفر على فريق أليانس، ليستعيد صدارته للمجموعة وتبقى له مُباراة مؤجلة، فيما حقق فريق أبوظبي إليت الفوز بنتيجة 7-1 على أكاديمية برشلونة دبي، وحقق فريق النجوم فوزاً بثلاثية نظيفة على فريق إنفيكتوس إف سي، بينما تعادل فريق أكاديمية لاليغا مع المدرسة الإسبانية «إنييستا» بنتيجة 1-1، وذلك في المباريات التي أقيمت على ملاعب شباب الأهلي.

وشهدت منافسات تحت 16 سنة فوز فريق دو لاليغا للكفاءات العالية على إف سي أكاديمي 8-صفر، فيما فاز الوصل على أكاديمية فوكس 2-1، بينما تعرض فريق أبوظبي إليت لهزيمة ثقيلة بنتيجة 6-صفر أمام أكاديمية لاليغا. وعلى صعيد منافسات تحت 14 عاماً، فاز الوصل على فريق أليانس 6-صفر، ليحل الوصل في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الأول.

وتعد بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم الأكبر من نوعها، حيث توسعت هذا العام لتشمل 100 فريق و2300 لاعب مُشارك.