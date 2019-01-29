الرميثي: الصورة الحضارية والسمعة المرموقة للإمارات مسؤولية الجميع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعا رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، محمد خلفان الرميثي، عموم الجماهير الى التحلي بالروح الرياضية، وتقديم أفضل مشاهد التشجيع المثالي الذي يعكس الصورة الحضارية للإمارات في مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب القطري التي ستقام اليوم في نصف نهائي البطولة القارية.

وأكّد الرميثي أهمية الابتعاد وفصل المباراة عن أي جوانب أخرى، والظهور بالصورة المعهودة من أبناء الإمارات والمعروفة عنهم بكرم الضيافة والترحيب وحفاوة الاستقبال، وعكس الوجه المشرق والمتقدم لريادة الإمارات، مبيناً أن المنتخب الوطني بحاجة مهمة إلى وقفة الجماهير وتشجيع لاعبيه لبلوغ النهائي.

وشدّد الرميثي على ضرورة أن تبتعد الجماهير عن أي حالة من حالات الإساءة والمهاترات والانزلاق للمواقف المتدنية، مؤكداً أن «جمهور الإمارات يملك الوعي التام لمثل هذه المسائل، ويدرك أهميتها وابعادها نتيجة لتعاونه الكبير مع مختلف الجهات المختصة، وحرصه على اتباع الإرشادات التي تصدرها الجهات المنظمة لكل الفعاليات الرياضية».

وأضاف: «على الجميع أن يعي أن المباراة مع منتخب قطر تقام في إطار رياضي بحت، ونتمنى أن لا تسيّس المباراة لأهداف أخرى ولمصالح أطراف ثانية»، متمنياً أن يقدم المنتخبان مباراة مميّزة تعكس المستوى الفني المتقدم للبطولة وتليق بمكانة الحدث، داعياً الجماهير للحضور بصورة مبكّرة، وتشجيع منتخبنا الوطني بأبهى صور التشجيع، والاحتفاء بعام التسامح في موطن السلام».

وتابع: «إن القيم الأصيلة والمبادئ الحميدة التي تأسّس عليها وطننا الحبيب على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت به قيادتنا الرشيدة التي تقدم لنا في كل يوم وكل مناسبة العبر والحكم والمشاهد الإنسانية والعطاء وصور التسامح والمحبة بين جميع مكونات المجتمع ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة وانفتاحها بسلام على جميع دول العالم، فتلك السيرة الرائدة تحتّم على الجميع أن يكون عند حسن المسؤولية، والمحافظة على المسيرة الوطنية الثرية بالمنجزات والسمعة المرموقة لوطننا الحبيب».

وأكمل: «هذه القيم والمبادئ والأخلاق مغروسة في جميع نفوس أبناء الإمارات ويتعايشون بها، ويدركون جيداً أهمية هذه المباراة ودورها في تحقيق الانعطافة وقيادة منتخبنا للنهائي القاري، فهي مباراة مصيرية نتمنى أن يكون فيها التركيز على منتخبنا الوطني، وتحفيز لاعبينا لتقديم أقصى العطاءات من أجل إعلاء راية الوطن عالياً، خصوصاً أن المباراة يتابعها الملايين عبر الشاشات وتحت أنظار العالم أجمع».