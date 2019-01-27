سلمان بن إبراهيم: نتائج «الفار» مُرضية حتى الآن

المصدر: أبوظبي ــ د.ب.أ

أبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، ارتياحه إزاء تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في بطولة كأس أمم آسيا 2019، المقامة حالياً في الإمارات، اعتباراً من منافسات دور الثمانية التي اختتمت أول من أمس.

وأشار الشيخ سلمان، خلال تفقده سير العمل في تطبيق النظام، إلى أن نتائج التطبيق «مرضية تماماً حتى الآن»، وذلك بعد تطبيق النظام في المباريات الأربع لدور الثمانية.

وأكد أن النظام ترك أثراً إيجابياً في مسيرة البطولة الحالية، وقد ظهر ذلك الأمر واضحاً من خلال تجربة تطبيق النظام في مباريات دور الثمانية، التي تميزت بالانسيابية والدقة، في تأكيد واضح للجهود المبذولة في تدريب الحكام على استخدام التقنية.

وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الآسيوي: «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان دائماً مصمماً على الاستفادة من التكنولوجيا من أجل مصلحة البطولة، وقد شاهد الجميع نجاح تطبيق النظام حتى الآن، ونحن نتطلع الآن لمباريات الدور قبل النهائي والنهائي، حيث سيوفر نظام الفيديو المساعد دعماً كبيراً للحكام».\