«دبي الرياضي» يحث الجهات الحكومية على المشاركة في الفعاليات الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس دبي الرياضي في مقره بحي دبي للتصميم، اللقاء الأول مع منسقي اللجان الرياضية للجهات الحكومية بدبي، بهدف التعريف بالفعاليات الرياضية التي سيتم تنظيمها في العام الجاري، وتنسيق الجهود بما يضمن المشاركة الأمثل للجهات الحكومية في الفعاليات المختلفة، وتحقيق أقصى فائدة منها.

وقال مجلس دبي في بيان له إنه تحدث في اللقاء مدير إدارة الفعاليات الرياضية خالد العور، ومدير إدارة التطوير الرياضي علي عمر، ومدير السياحة الرياضية في المجلس غازي مدني، بحضور مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس سارة الصايغ.

وتم في اللقاء عرض قائمة الفعاليات المتنوعة التي سيتم تنظيمها على مدار العام، سواء التنافسية أو الرياضة المجتمعية بمختلف الرياضات، وشرح أهدافها وأهميتها.

وحث المجلس الجهات الحكومية على المشاركة في الفعاليات المتنوعة لأهمية الرياضة كنشاط حياتي للأفراد تسهم في صحتهم وسعادتهم، وتنعكس على إنتاجيتهم، كما أن المشاركة في الفعاليات كفريق يمثل الهيئة الحكومية من شأنه تشجيع التواصل والتعاون بين المنتسبين والعمل بروح الفريق الواحد.