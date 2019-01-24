حمدان بن محمد يشهد انطلاق مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، انطلاق النسخة الثانية من مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس في ميدان المرموم.

وكانت الانطلاقة من تحديات الحقاقة للهجن من إنتاج أبناء القبائل، والتي شهدت إقامة 20 شوطاً شاركت من خلالها 1194 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، وخصصت سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب) للفائزين بالمركز الأول في الأشواط حتى الثاني عشر، بينما نال أصحاب الصدارة في الأشواط حتى العشرين جوائز نقدية، ونال أصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر في جميع الأشواط جوائز نقدية قيمة.

ومضى التحدي الأول الذي خصص للحقاقة البكار المفتوح للإنتاج لمصلحة عبدالرحمن سيف غدير العرياني، الذي قدم (هملولة) على الصدارة مسجلة توقيتاً قدره 5:51:9 دقائق، أما ثاني الأشواط للحقاقة الجعدان المفتوح للإنتاج فنجح (القيادي) المملوك لحسين علي حبيب الهشامي في حصد المركز الاول فيه بزمن بلغ 5:49:4 دقائق، وجاءت (شواهين) ملك حمدان سالم ثعلوب الدرعي على قمة الحقاقة البكار في الشوط الثالث بتوقيت قدره 5:49:3 دقائق، وكسب (الصميدع) بشعار مبارك فهيد ناصر العجمي التحدي في الشوط الرابع الذي خصص للحقاقة الجعدان، بعد أن وصل لخط النهاية في زمن بلغ 5:47:7 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

من جانبه، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن تخصيص جائزة عبارة عن سيارة للسياح الزائرين لمتابعة فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكشف مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، عبدالله أحمد فرج، أن التذاكر التي سيتم السحب عن طريقها متوافرة بمنصة ميدان المرموم، وأبان عبدالله أحمد فرج أن الخطوة تأتي في إطار اهتمام النادي بنشر رياضة سباقات الهجن وسط زوار الإمارات من الأجانب.