مشجعون: لم نقصر في دعم الأبيض.. لكن توقعنا حضوراً جماهيرياً أكبر

المصدر: منصور السندي - أبوظبي





أكد أعضاء في رابطة مشجعي المنتخب أنهم توقعوا حضوراً جماهيرياً أكثر في مباراة الأبيض وقيرغيزستان، التي أقيمت أمس على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن دور الـ16 لكأس أمم آسيا، مشيرين إلى أن المسؤولين في اتحاد الكرة وفروا كل التسهيلات وسبل الراحة، التي تمكن الجمهور من الوجود بكثافة في الملعب ومساندة المنتخب، كون المباراة تعد مصيرية بالنسبة للأبيض في هذا الحدث الذي يقام على أرض الإمارات، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً، مؤكدين أن الجمهور الذي وجد في المدرجات لم يقصر وساند المنتخب بقوة وتشجيع حماسي طوال المباراة، من خلال ترديد الأهازيج التي تلهب حماس اللاعبين في الملعب.

وحضر المباراة 17 ألفاً و784 مشجعاً، فيما تبلغ سعة الملعب الرسمية 43 ألفاً.



وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اتحاد الكرة لم يقصر إطلاقاً، بل قام بتوفير كل المتطلبات التي تساعد الجمهور على حضور المباراة، نظراً لأهميتها الكبيرة في مشوار المنتخب في البطولة، كون مباريات دور الـ16 تقام بنظام خروج المهزوم».

وشدد رئيس رابطة مشجعي المنتخب، فهد المنصوري، الملقب بـ«فالودة»، على أنهم توقعوا أن يمتلئ استاد مدينة زايد الرياضية بكامله بالجمهور. مؤكداً أن الجمهور الذي وجد في المدرجات لم يقصر، وقام بدوره تماماً بالتشجيع الحماسي، ورفع الروح المعنوية للاعبين.

وأضاف فهد «بالنسبة لنا كجمهور ورابطة مشجعي المنتخب، فإنه لم تواجهنا أي مشكلة في الدخول إلى الملعب، بل كانت الأمور تسير بكل أريحية، خصوصاً أنه تم السماح لنا بإحضار أدوات التشجيع المختلفة، التي ساعدتنا كثيراً في مساندة المنتخب».

وأشار فهد المنصوري إلى الدعم الكبير، الذي وجدته رابطة مشجعي المنتخب من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة، حتى يؤدي الجمهور دوره المطلوب منه على أكمل وجه.

بدوره، أكد عضو رابطة مشجعي المنتخب، حريز المنهالي، أنهم توقعوا حضوراً أكبر للجمهور، نظراً لأهمية المباراة بالنسبة للمنتخب الوطني، مشدداً على أنه ليس هناك أي أعذار تمنع الجمهور الإماراتي من الوجود في المدرجات، ودعم منتخب بلده.

وأضاف المنهالي «بالنسبة لي إنني حزين لرؤية أعداد كبيرة من الجمهور تغيب عن مساندة منتخبها في هذه المباراة المهمة، وقد حرصت على الحضور مبكراً إلى ملعب المباراة بصحبة ستة من أبنائي، حرصاً منهم على مساندة منتخب بلدهم، وكان ابني الأصغر يسألني عن سبب غياب الجمهور عن الحضور». وتابع «أطلقنا قبل المباراة هاشتاق، تحت شعار: (نحضر لاجل العلم)، وقد قمنا في رابطة مشجعي المنتخب بالتواصل مع أعداد كبيرة من الجماهير، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لحثهم على الحضور».

من جانبه، أكد رئيس لجنة شؤون الجماهير في اتحاد الكرة، عبدالقادر حسن، أن أي مشجع حضر الملعب حصل على تذكرة للدخول إلى المباراة، مشيراً إلى أن كل الأمور الخاصة بدخول الجماهير، وتوفير كل سبل الراحة لهم في الملعب، سارت بسلاسة.

وتواصل اتحاد الكرة، قبل المباراة، مع عدد من الجهات والمؤسسات، لحشد أكبر عدد من الجمهور خلف المنتخب في هذه المباراة، وأطلق حملة واسعة لدعم الأبيض في هذه البطولة، انطلاقاً من قناعته بالدور الكبير الذي يقوم به الجمهور بالوقوف خلف الأبيض في هذا الحدث الآسيوي الكبير