نجوم الأخضر لجماهيرهم: نعتذر.. اليابان سجلت من فرصة واحدة فقط

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اعتذر لاعبو المنتخب السعودي لجمهور «الأخضر»، بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، إثر الخسارة أمام اليابان، أمس، بهدف دون رد.

وقالوا، في تصريحات صحافية بعد اللقاء، إنهم اجتهدوا وقدموا أفضل ما لديهم، خصوصاً في المباراة الأخيرة أمام «الساموراي»، لكن الحظ لم يقف معهم.. على حد تعبيرهم.

وقال قائد المنتخب السعودي، سالم الدوسري: «هذه هي الكرة، المنتخب الوطني سيطر على مجريات اللقاء، وكان الأفضل، لكن اليابان فازت باستثمار فرصة واحدة فقط»، مضيفاً «لاعبو الأخضر بذلوا قصارى جهدهم للدفاع عن الشعار الأغلى، ويجب أن نفخر بما قدمناه في البطولة».

من جهته، عبر فهد المولد عن حزنه، عقب الخسارة المريرة من اليابان، ببطولة أمم آسيا، وقال في تصريحات عقب المباراة: «قدمنا مباراة جيدة أمام اليابان، ولم يحالفنا الحظ، ونتأسف للجماهير السعودية».

وأضاف المهاجم السعودي: «الجميع شاهد أداءنا في كأس آسيا، ونحن راضون عنه، وهذه كرة القدم انتصار وخسارة، والقادم سيكون أفضل». وأكمل: «كنا الأفضل طوال المباراة، لكن التوفيق لم يكن حليفاً لنا داخل أرضية الملعب، بذلنا قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتيجة ترضي طموحاتنا كلاعبين وكذلك الجماهير، لكن تبقى هذه طبيعة اللعبة، تفوز مرة، وتخسر في أخرى». بدوره، شدد المدافع ياسر الشهراني على أن «الأخضر قدم أفضل مبارياته في البطولة الآسيوية ضد اليابان، لكن النتيجة لم تكن على قدر ما قدمناه»، وأضاف «أشكر كل أفراد الفريق على هذا العطاء المميز، وأيضاً نعتذر إلى جماهيرنا على النتيجة». وتابع «نحن منتخب واحد، واجتهدنا في هذه البطولة ولكن لم نوفق، الانتصار لنا جميعاً، والخسارة كذلك». أما مدرب المنتخب السعودي، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، فأعرب عن رضاه التام عن الأداء الذي قدمه لاعبوه منذ توليه المنصب، رغم الهزيمة التي مني بها الفريق أمام نظيره الياباني صفر - 1.

وقال بيتزي: «أشعر بالرضا عن أداء اللاعبين، الذين مثلوا أفكاري داخل الملعب، ندرك أخطاءنا، وسيتم تحليلها بشكل كامل في الفترة المقبلة».

وعن سر الخسارة أمام اليابان، قال «افتقدنا الدقة في اللمسة الأخيرة لدى اللاعبين، لترجمة الفرص إلى أهداف».

وأضاف «اللاعبون لم يخذلوني بما قدموه من مستويات في المباريات الماضية، وأيضاً أمام اليابان لا تنسوا أننا لعبنا أمام أحد أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية، ومعظم لاعبيه يشاركون في الدوريات الأوروبية».

وتابع «اخترنا اللاعبين الأفضل، وجميعهم استحقوا تمثيل المنتخب السعودي في المحفل الآسيوي، الجميع سعى بشكل جدي لتطبيق التعليمات والخطط الفنية خلال المباريات، وتبقى النتيجة في النهاية تحكمها عوامل كثيرة، أهمها التوفيق وعدم التوفيق».

- مدرب السعودية:

اللاعبون لم يخذلوني

بما قدموه من

مستويات في

المباريات الماضية.