اتفاقية تعاون بين «دبي الرياضي» ومحاكم دبي لتعزيز القيم الاجتماعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرم مجلس دبي الرياضي ومحاكم دبي اتفاقية تعاون بشأن توحيد جهود الطرفين، من أجل التوعية وتعزيز قيم التعليم والمثل الاجتماعية.

ووقّع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد محمد حارب، ومدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، وتأتي من منطلق إبراز الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات 2021 ضمن محور مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ووصولاً إلى تحقيق التوعية المجتمعية فـي مجال الأسرة والحفاظ علـى الأجيال علـى مستوى المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك المجال الإعلامي بشقيه المرئي والسمعي، وفـي إطار سعي الطرفين لضرورة تقديم الدعم المعنوي للاعبين في المراحل السنية المختلفة.

ويتكامل دور الطرفين في تنفيذ هذه الاتفاقية، حيث يسعى مجلس دبي الرياضي إلـى تطوير الرياضة فـي إمارة دبي، ويهدف إلى خلق بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات المجتمع، فـي حين تسعى محاكم دبي من خلال «فريق مودة ورحمة» للعب دور بارز في هذا المجال، من خلال الوصول للاعبين فـي المراحل السنية المختلفة علـى مستوى الفرق في الأندية، حيث يقوم الفريق بتقديم خدمات مجانية تتضمن الدعم فـي المجال الاجتماعي والأسري من خلال تقديم المحاضرات الجماعية للمعنيين من لاعبي المراحل السنية بصفة دورية.